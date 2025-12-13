La Digesett anuncia cierre parcial del malecón por el concierto de Rauw Alejandro

Mapa con las restricciones viales por el concierto gratuito de Raw Alejandro. ( FUENTE EXTERNA )

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) anunció medidas especiales de circulación por motivo del concierto del artista puertorriqueño Rauw Alejandro, este sábado 13 de diciembre, en el Parque Eugenio María de Hostos, del malecón.

Como parte del operativo, se contempla el cierre parcial de vías en las inmediaciones del parque. Las restricciones comenzaron a partir de las 5:00 de la tarde.

La Digesett precisó que se limitará el tránsito vehicular en ese tramo del malecón para garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el desarrollo del espectáculo.

Durante el dispositivo, agentes estarán apostados en puntos estratégicos para organizar el flujo del tránsito y ofrecer orientación directa a los conductores.

Rutas alternas

Como ruta alterna, los conductores pueden utilizar la avenida Independencia y evitar la George Washington. La entidad hizo un llamado a los conductores a planificar sus trayectos con antelación y tomar en cuenta las vías habilitadas como desvío.

Asimismo, exhortó a la población a seguir las indicaciones del personal en servicio para mantener el orden y prevenir congestionamientos.

El objetivo del operativo, según la institución, es "garantizar una circulación segura, fluida y organizada en la zona de influencia del concierto".