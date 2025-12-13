×
Tokischa lanza "Thootie", una colaboración con la rapera estadounidense Ice Spice

El tema fue producido por RiotUSA y representa la primera ocasión en la que Ice Spice interpreta versos en español

    Tokischa lanza "Thootie", una colaboración con la rapera estadounidense Ice Spice
    Tokischa junto a la rapera Ice Spice durante el rodaje del videoclip del tema "Thootie", filmado en la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    La exponente de música urbana dominicana Tokischa lanzó este viernes el tema "Thootie", una colaboración con la rapera estadounidense Ice Spice, que combina elementos del dembow dominicano y el drill.

    El estreno generó repercusión en redes sociales, medios internacionales y plataformas digitales, debutando en Spotify con 273,491 reproducciones.

    La canción fue producida por RiotUSA y marca la primera vez que Ice Spice interpreta versos en español. El lanzamiento se enmarca en el crecimiento del dembow fuera de la República Dominicana y su presencia en el mercado internacional.

    "Thootie" cuenta con un videoclip dirigido por Richard Cordones y filmado en la República Dominicana. Tokischa estuvo a cargo de la dirección creativa del proyecto, que incorpora referencias culturales locales y una narrativa visual vinculada al entorno urbano.

    • El sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales.
