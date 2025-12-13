Tokischa lanza "Thootie", una colaboración con la rapera estadounidense Ice Spice

Tokischa junto a la rapera Ice Spice durante el rodaje del videoclip del tema "Thootie", filmado en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La exponente de música urbana dominicana Tokischa lanzó este viernes el tema "Thootie", una colaboración con la rapera estadounidense Ice Spice, que combina elementos del dembow dominicano y el drill.

El estreno generó repercusión en redes sociales, medios internacionales y plataformas digitales, debutando en Spotify con 273,491 reproducciones.

La canción fue producida por RiotUSA y marca la primera vez que Ice Spice interpreta versos en español. El lanzamiento se enmarca en el crecimiento del dembow fuera de la República Dominicana y su presencia en el mercado internacional.

"Thootie" cuenta con un videoclip dirigido por Richard Cordones y filmado en la República Dominicana. Tokischa estuvo a cargo de la dirección creativa del proyecto, que incorpora referencias culturales locales y una narrativa visual vinculada al entorno urbano.

El sencillo ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

