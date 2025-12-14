Willie Colón dará inicio a la Navidad con su "Asalto navideño" en Nueva York

Willie Colón durante una de sus presentaciones en vivo, el legendario salsero dará inicio a la Navidad con su tradicional "Asalto navideño" en el Westchester County Center de Nueva York. ( SUMINISTRADA )

Todo está listo para el histórico concierto del emblemático salsero Willie Colón, quien dará inicio a la temporada navideña con su tradicional Asalto navideño en el Westchester County Center. El espectáculo promete una producción a la altura de su legado y una logística diseñada para ofrecer una experiencia musical de primer nivel.

Detalles del concierto

La cita está pautada para el próximo sábado 20 de diciembre, cuando Colón suba al escenario acompañado de su orquesta para resumir lo mejor de una trayectoria que lo consagra como uno de los pilares de la música latina.

El evento contará, además, con la participación de artistas invitados como Hidelmaro, Josimar, entre otros intérpretes de renombre, quienes aportarán variedad y energía a una noche que promete ser inolvidable para los amantes de la salsa y la música tropical.

Expectativas del evento

El empresario artístico Jay Peña, presidente de la productora EEG Live, expresó su satisfacción por la acogida que ha tenido el concierto. Señaló que los seguidores de Willie Colón han adquirido sus boletas con mucha antelación a través de la plataforma Ticketmaster, por lo que se proyecta un lleno total para la presentación.

Para esta velada musical, Willie Colón y su orquesta han seleccionado un repertorio cuidadosamente curado, con el objetivo de ofrecer un espectáculo fuera de serie que permita al público disfrutar de sus éxitos más representativos.

Repertorio de Willie Colón

En ese recorrido musical por toda su carrera no faltarán temas emblemáticos como Idilio, Talento de televisión, Calle Luna Calle Sol, Tiempo pa´ matar, Amor verdadero, Gitana, Mi sueño, Casanova, Corazón guerrero, Oh qué será?, La murga, Che Che Colé, Aguanilé y Aires de Navidad, entre otros clásicos que han marcado generaciones y consolidado su legado en la historia de la música latina.