Danny Rivera anuncia concierto por el "Día del Amor" en el Jaragua

Danny Rivera durante una de sus presentaciones en vivo, el cantante ofrecerá un concierto especial por el Día del Amor en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. ( FUENTE EXTERNA )

El cantante Danny Rivera regresará a los escenarios para ofrecer un concierto con motivo del Día del Amor y la Amistad, el próximo 14 de febrero de 2026, a las 8:30 de la noche, en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

El recital, titulado Danny Rivera Inolvidable, estará a cargo de VP Productions, empresa dirigida por el productor artístico Billy Hasbún, quien explicó que el espectáculo propone un repaso por los temas más representativos de la carrera del intérprete puertorriqueño.

Hasbún señaló que el concierto está concebido como un encuentro cercano con el público, en el que Danny Rivera combinará canciones con breves reflexiones, manteniendo el tono íntimo que ha caracterizado sus presentaciones a lo largo de los años.

El repertorio incluirá temas como Amada amante, Amar o morir, Madrigal, Mujer abre tu ventana, Los hombres de rabia lloran, Serenata, Mi árbol y yo, Mi hijo y Al nacer cada enero, entre otros títulos que forman parte del cancionero popular latino.

Trayectoria de Danny Rivera

Danny Rivera , cantante puertorriqueño nacionalizado dominicano , es una figura reconocida de la música romántica y cuenta con una trayectoria que se ha mantenido vigente durante varias décadas, con canciones que han acompañado a distintas generaciones.

Las boletas para el concierto están disponibles a través de la plataforma Uepa Tickets.