Rauw Alejandro llena de ritmo caribeño el parque Eugenio María de Hostos

Rauw Alejandro durante su presentación en el Parque Eugenio María de Hostos. ( AILIN SANTANA )

La noche del sábado 13 de diciembre se vivió una auténtica celebración caribeña en el Parque Eugenio María de Hostos, en Santo Domingo, donde el artista puertorriqueño Rauw Alejandro ofreció un concierto gratuito para despedir el año junto a su público dominicano.

Al iniciar su espectáculo, el intérprete destacó la hermandad cultural del Caribe y el orgullo de sus raíces.

"El Caribe es una bendición, yo les vine a traer un poquito de nuestra cultura, que también es la cultura de ustedes, porque todos los caribeños somos una misma sangre", expresó ante miles de fanáticos.

Celebración caribeña con música y baile

El show se convirtió en una noche de ritmos caribeños, en la que Rauw Alejandro recorrió algunos de sus éxitos más antiguos y sorprendió al público con un segmento especial dedicado a la salsa y la bachata, fusionando sonidos que conectaron directamente con la identidad dominicana.

Esta parte del espectáculo inició con su tema Carita Linda e incluyó interpretaciones de canciones emblemáticas como Tú con él de Frank Reyes y Se te nota de Joe Veras, entre otros clásicos.

Larga espera

El concierto comenzó alrededor de las 11:00 de la noche, aunque el público fue convocado desde las 7:00 p. m. y las puertas abrieron a partir de las 3:00 de la tarde.

La extensa espera y la masiva asistencia provocaron momentos de tensión, ya que cientos de personas se desmayaron en medio de la multitud y tuvieron que ser atendidas y retiradas en camillas por miembros de la Defensa Civil, quienes brindaron asistencia en el lugar.

Aunque el evento no tuvo costo, los interesados debían registrarse previamente para participar en la dinámica de obtención de boletas, debido a la alta demanda que generó el espectáculo.

A pesar de la masiva asistencia y del largo tiempo de espera, las filas fluían con rapidez y el orden en el acceso se mantuvo de manera general.

Como parte del operativo de seguridad previo al evento, el tramo del Malecón próximo al parque Eugenio María de Hostos fue habilitado exclusivamente para el tránsito peatonal, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y facilitar el desplazamiento de los asistentes hacia el área del concierto.

Durante las horas previas al show principal, los fanáticos disfrutaron de las presentaciones de varios artistas dominicanos, entre ellos YK It´s Junaa, el legendario Wilfrido Vargas, NTG y Toño Rosario, quienes se encargaron de calentar el ambiente y mantener la energía del público desde temprano.

Ya durante la presentación de Rauw Alejandro, también subió al escenario el artista Jey One.

Visiblemente emocionado, el cantante agradeció el respaldo del público y resaltó el carácter especial del evento.

"¡Vamos arriba! Esta noche es especial, es la primera vez que hacemos esto en esta hermosa ciudad. Un concierto para el pueblo, un concierto de corazón para todos ustedes, para que lo disfruten y lo recuerden siempre. Empezaron las navidades en el Caribe, y en el Caribe se pasa bien", expresó el artista.

La Alcaldía restablece el orden tras el espectáculo

Tras la culminación del evento, la Alcaldía del Distrito Nacional dejó en total limpieza y orden el parque Eugenio María de Hostos y su entorno, apenas horas después de haber finalizado el exitoso concierto de Rauw Alejandro.

Imágenes captadas durante la madrugada y la mañana de este domingo evidenciaron la eficiente labor realizada por brigadistas de la Dirección de Aseo Urbano, quienes se encargaron de recoger los desechos generados antes y durante el espectáculo.

Este resultado respondió al compromiso asumido por el cabildo como parte del concierto gratuito, presentado oficialmente por La X102 y producido por Gamal Haché.