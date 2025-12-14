×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Rauw Alejandro República Dominicana
Rauw Alejandro República Dominicana

Rauw Alejandro agradece a República Dominicana por su apoyo musical en concierto gratuito

El artista puertorriqueño resalta el respaldo decisivo recibido en los inicios de su carrera, clave para su proyección internacional

    Expandir imagen
    Rauw Alejandro agradece a República Dominicana por su apoyo musical en concierto gratuito
    Rauw Alejandro agradece a República Dominicana por su apoyo musical en concierto gratuito. (SUMINISTRADA)

    El artista puertorriqueño Rauw Alejandro expresó su profundo agradecimiento a la República Dominicana al describirlo como uno de los primeros países que creyó en su música fuera de Puerto Rico.

    Durante una entrevista exclusiva en La X102 FM, el intérprete de Cosa Nuestra aseguró que el país ocupa un lugar especial en su vida personal y artística, al definirlo como "familia".

    El artista aprovechó la quien se presentó el sábado  en el Parque Eugenio María de Hostos, en Santo Domingo.

    "República Dominicana fue el primer país que visité gracias a la música. Mis primeros shows fuera de Puerto Rico fueron aquí, y eso nunca se olvida", expresó el artista, visiblemente emocionado.

    RELACIONADAS

    Agradecimiento a la Alcaldía y organizadores

    En esta entrevista exclusiva estuvieron la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; directivos de la emisora La X102 FM, y fanáticos a los que el artista invitó a su concierto.

    Rauw Alejandro, señalado por Rolling Stone como uno de los top performers latinoamericanos y ganador de múltiples Latin Grammy, explicó que la decisión de realizar un espectáculo gratuito responde a una deuda emocional con el público dominicano.

    • Durante la conversación en La X102 FM, Rauw reveló que su más reciente gira está inspirada en el teatro musical de Broadway, con referencias a producciones como West Side Story, The Great Gatsby y Back to the Future, además de una estética clásica influenciada por Nueva York de los años 60 y 70.
    Expandir imagen
    Infografía
    El artista junto a la alcaldesa Carolina Mejía.

    Detalles del evento

    El artista agradeció a la Alcaldía del Distrito Nacional, a los organizadores y a La X102 FM por hacer posible el evento.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.