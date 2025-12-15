×
El cantante Roberto Carlos sufre accidente automovilístico durante la grabación de especial navideño

Se revela cuál es el estado de salud del cantante brasileño tras el accidente automovilístico

    El cantante Roberto Carlos sufre accidente automovilístico durante la grabación de especial navideño
    Roberto Carlos sufre accidente automovilístico. (FUENTE EXTERNA)

    El domingo 14 de diciembre de 2025, el cantante brasileño Roberto Carlos sufrió un accidente automovilístico mientras participaba en la grabación de un especial navideño para una televisora. La información fue confirmada ese mismo día mediante un comunicado oficial de la empresa.

    De acuerdo con los primeros reportes, el artista no presentó lesiones graves y fue dado de alta poco tiempo después de recibir atención médica. La televisora indicó que Roberto Carlos se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro.

    El accidente ocurrió durante la producción de un programa de fin de año. Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre cómo sucedió el percance, se confirmó que el cantante fue trasladado de inmediato a un hospital en la ciudad de Gramado, en el sur de Brasil.

    La empresa señaló que el incidente fue de menor gravedad y no derivó en complicaciones médicas.

    En el mismo comunicado, la televisora agradeció las muestras de apoyo del público, expresadas tanto en sus redes sociales como en las del propio cantante.

    • Roberto Carlos, cuyo nombre completo es Carlos Moreira Braga, nació el 19 de abril de 1941 en Cachoeiro de Itapemirim, en el estado de Espírito Santo, Brasil. Alcanzó la fama en la década de 1960 como parte del movimiento Joven Guardia, que combinaba influencias del rock británico con sonidos brasileños.
    • A lo largo de su carrera ha vendido más de 150 millones de discos, lo que lo convierte en uno de los artistas latinoamericanos más exitosos. Entre sus reconocimientos figuran un Latin Grammy y el título de Persona del Año otorgado por la Academia Latina de la Grabación en 2015.
