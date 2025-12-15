Lena Burke: “Celia Cruz abrió caminos y repartió amor: mi homenaje parte de ahí”

La cantautora y pianista cubana Lena Burke, ganadora del Latin Grammy, llega esta semana a República Dominicana para presentar “A Celia”, un emotivo homenaje póstumo a la vida y el legado de Celia Cruz, la artista más influyente de la música latina.

Burke, heredera de una profunda tradición musical familiar -su madre, Malena, y su abuela, Elena Burke, compartieron escenario con Celia- concibió esta canción tras ver el último homenaje en vida a la “Guarachera de Cuba”.

El tema reúne a figuras legendarias como Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, La India, Víctor Manuelle, el maestro Gonzalo Rubalcaba y el arreglista Cucco Peña, además del respaldo de Omer Pardillo Cid, ejecutor del patrimonio de Celia Cruz.

— ¿Qué nos puedes comentar de tu propuesta?

Muchas gracias, Severo, por la entrevista. Yo feliz de contarte un poquito de qué va A Celia, que es un tributo a lo más grande de todos los tiempos que hemos tenido en español: nuestra Celia Cruz, la Guarachera de Cuba para el mundo.

Me toca de cerca porque hay un vínculo familiar muy bonito, un amor heredado desde mi abuelita Elena Burke, hasta mi madre Malena y hasta mí. Estaba viendo un video del último homenaje que se le hizo a Celia en vida, con muchos artistas a su alrededor.

Después de ver ese video, llegué a mi casa, empecé a escribir, bajó la musa… y esa ternura, ese amor que todos le expresaban fue lo que sentí y quise transmitir. Así nació esta canción, que para mí ha sido un honor escribir por el respeto que siento por su música y por ser un ejemplo a seguir.

La canción fue escrita y producida por mí y por Carlos Álvarez. Luego se sumaron grandes amigos y artistas: Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Víctor Manuelle, La India, el maestro Gonzalo Rubalcaba y el maestro Cucco Peña con un arreglo de metales que evoca la Sonora Matancera.

Además, gracias a Omer Pardillo obtuvimos el “azúcar” de Celia para incluirlo en la grabación. Ha sido muy especial.

—¿Y cómo fue la grabación?

Tengo la dicha de que todos son grandes amigos. He colaborado con varios de ellos. Con Gilberto Santa Rosa grabé un dueto para su disco Necesito un bolero, ganador del Grammy. Con Víctor Manuelle he escrito canciones. Con La India nunca había trabajado, pero coincidimos muchas veces y ella tenía que estar porque Celia fue su madrina. Gracias a Emilio Estefan grabamos su voz en Crescent Moon.

José Alberto “El Canario” tampoco podía faltar: trabajó muchísimo con Celia. Con él grabamos en Criteria. El maestro Rubalcaba aportó un piano maravilloso; yo, siendo pianista, no toqué en esta canción porque cuando él toca, no hace falta más nada.

Y el maestro Cucco Peña nos hizo ese arreglo de metales espectacular. Todos dijeron que sí porque la canción les gustó de verdad.

—¿Cuál fue el legado de Celia?

Celia fue pionera, vanguardista. Una mujer que, en su época, abrió caminos en un mundo liderado por hombres. Triunfó en Cuba, luego como solista, después en México, en Estados Unidos y en todo el mundo. Repartía amor con su canto. Es un ejemplo como mujer y como artista: auténtica, natural, humilde, con una luz incomparable.

Tuve la dicha de conocerla en 1995 cuando llegamos a Miami. Ella fue varias veces a ver cantar a mi mamá, y yo era la pianista. No tengo fotos porque era muy tímida, pero pude abrazarla y ver su grandeza. Celia dejó de ser solo de Cuba para ser del mundo entero.

—El Latin Grammy que recibió en 2011 en la categoría “Mejor Álbum Vocal Pop Dúo o Grupo”, ¿qué ha representado para tu carrera?

Es un reconocimiento muy especial. Estuve nominada varias veces hasta que gané. Lo siento como un premio no solo por ese disco, sino por toda mi carrera: estudio música desde niña, toqué piano clásico once años, crecí con el bolero, la balada, la música cubana… Es un reconocimiento de los colegas, de quienes votan por tu trabajo, y eso es muy valioso.

—¿Qué nos puedes decir de tu nuevo disco?

Estamos en los toques finales para lanzarla el próximo año. Celia me devolvió la ilusión de grabar después de años sin hacerlo. Será un disco más acústico, más a mis raíces, con pianos, sonoridades latinas, baladas y guarachas. Mucho guaracheo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/lena-y-celia-93546af4.jpg

Celia Cruz y Lena Burke “Hay un vínculo familiar muy bonito, un amor heredado desde mi abuelita Elena Burke, hasta mi madre Malena y llegar a mí. Estaba viendo un video del último homenaje que se le hizo a Celia en vida, con muchos artistas a su alrededor. Después de ver ese video, llegué a mi casa, empecé a escribir y bajó la musa”.

—¿Cómo ves la gestión de los artistas hoy día?

Creo que nada sustituirá al ser humano. La inteligencia artificial puede ser herramienta, pero no reemplaza la emoción ni la interpretación. La música cambia en su industria, pero la esencia permanece. Es positivo usar la tecnología, pero el calor humano, tocar con músicos, escribir con otros compositores… eso no se pierde.

—República Dominicana está en tu agenda.

Vamos el 15 de diciembre. Estaré unos días haciendo promoción. Tenemos que vernos y tomar un cafecito.

—¿Y algún tipo de actuación?

Para el año que viene, cuando el disco esté completo.