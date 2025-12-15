David Guetta anuncia su llegada a Santo Domingo con el "Monolith Tour"

El DJ y productor francés David Guetta, quien se presentará el 20 de marzo de 2026 en el Estadio Quisqueya como parte de su gira mundial "The Monolith Tour". ( FUENTE EXTERNA )

El DJ y productor francés David Guetta se presentará en Santo Domingo el viernes 20 de marzo de 2026, en el Estadio Quisqueya, como parte de su gira mundial "The Monolith Tour", un espectáculo de música electrónica que combina producción audiovisual, pantallas 3D y un diseño técnico de gran escala.

La información fue confirmada por Pablo Pou, presidente de PAV Events, empresa responsable de la producción local del concierto, que con este evento vuelve a apostar por espectáculos internacionales de gran formato en la República Dominicana.

"The Monolith Tour" se ha presentado en varias ciudades de América Latina y otras regiones, con paradas recientes en Lima, Bogotá y Buenos Aires. El show está estructurado sobre los principales éxitos y colaboraciones de Guetta, integrados a una propuesta visual diseñada para espacios abiertos y estadios.

La gira ha sido valorada por su enfoque técnico y por el uso de recursos visuales que buscan ampliar la experiencia del público más allá del formato tradicional de concierto.

Invitados confirmados

El evento contará con la participación de Themba y Joezi, dos exponentes del Afro House. Themba ha participado en escenarios como Tomorrowland y Ushuaïa Ibiza, mientras que Joezi ha ganado presencia internacional por sus reinterpretaciones de temas clásicos y su presencia en festivales del circuito electrónico.

Ambos artistas abrirán la noche antes de la presentación principal de Guetta.

Trayectoria de David Guetta

David Guetta fue reconocido en 2025 como DJ número uno del mundo por la revista DJ Mag, distinción que ha recibido en cinco ocasiones. En plataformas digitales, supera los 76 millones de oyentes mensuales en Spotify y acumula más de 40 mil millones de reproducciones.

A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como SIA, Rihanna, Justin Bieber, Ariana Grande, Shakira y J Balvin, y ha recibido dos premios Grammy, además de múltiples nominaciones y reconocimientos en la industria musical.

Venta de boletas

La producción anunció una preventa especial con un 15 % de descuento para tarjetahabientes Visa Banreservas, disponible por 48 horas a partir del miércoles 17 de diciembre a las 10:00 de la mañana, o hasta agotar existencias. Las boletas estarán a la venta exclusivamente a través de UEPA TICKETS .