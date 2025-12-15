"El colmado" de Covi Quintana: una propuesta musical íntima en Santo Domingo

Covi Quintana en su segundo show en Casa de Teatro. ( AILIN SANTANA/DIARIO LIBRE )

La cantautora dominicana Covi Quintana vivió una noche memorable al presentarse ante un público totalmente lleno en Casa de Teatro en la Zona Colonial, un concierto donde agradeció de manera especial el respaldo de Santo Domingo a su carrera artística.

Durante el espectáculo, Covi conectó de principio a fin con los fanáticos, quienes corearon cada una de sus canciones.

La artista interpretó temas como "No tenemos nada", "Me has devuelto" y su emblemática canción "Soy dominicana", una de las más ovacionadas de la noche.

La presentación estuvo marcada por una constante interacción con el público, con mensajes de gratitud y momentos de cercanía que reforzaron la complicidad entre la cantante y sus seguidores.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/whatsapp-image-2025-12-15-at-102458-am-4a9c906d.jpeg Covi acompañada de Vakero. (AILIN SANTANA)

Uno de los instantes más especiales ocurrió cuando Pamel, quien se encontraba entre el público apoyando a Covi, subió al escenario y cantó junto a ella, provocando una fuerte reacción de emoción y aplausos entre los asistentes.

El concierto contó además con la participación de varios artistas invitados, entre ellos Vakeró, J Noa, Raquel Sofía y Zeo Muñoz, quienes aportaron diversidad y energía al espectáculo.

El momento íntimo -como parte del espectáculo- se produjo gracias a la cercanía entre Quintana y los artistas invitados, ya que algunos de ellos, como Vakeró y Zeo Muñoz, se sumaron a la interpretación junto a ella sobre el escenario.

La noche confirmó una vez más el sólido respaldo del público dominicano a Covi Quintana y consolidó su propuesta artística dentro de la escena musical nacional.

Covi Quintana continúa su gira "El colmado"con un concierto en Casa de Teatro

"El colmado"

Covi Quintana llega con su propuesta íntima como parte de su serie de presentaciones "El colmado", un espacio donde la música, las historias y la cercanía con el público se encuentran sin filtros.

El pasado domingo se celebró la segunda presentación de Quintana, que tendrá su "colmado" todos los domingos de diciembre en Casa de Teatro.