"El Bailazo de fin de año" ofrecerá 12 horas de merengue para despedir el 2025

Henry García y Kinito Mérndez actuarán en el "Bailazo de fin de año". ( SUMINISTRADA )

El Bailazo de fin de año regresa con una edición especial de 12 horas ininterrumpidas de música, que reunirá a destacadas figuras del merengue tradicional, típico y navideño para despedir el 2025 y recibir el 2026 en Lungomare.

El evento iniciará a las 8:00 de la noche del 31 de diciembre y se extenderá hasta las 8:00 de la mañana del 1.º de enero de 2026, bajo la producción de Raphy D´Oleo, quien apuesta nuevamente por una oferta musical amplia, segura y accesible para el público capitalino.

El cartel artístico incluye a Kinito Méndez, Krisspy y el Bombazo Típico, Henry García, Fénix Ortiz y la Orquesta Renacer, una combinación que integra merengue festivo, típico, romántico y navideño en una sola jornada.

Kinito Méndez llevará al escenario su repertorio característico de la temporada, con temas como Ya se siente la brisa, Navidad pasando lista, Que rompa la Navidad y El vuelo 587, además de éxitos clásicos como Cachamba, Las mujeres, La motorista y Aquí sí se goza.

Krisspy y el Bombazo Típico aportarán la esencia del merengue típico navideño con canciones como Cuando volverás, Llegó Navidad, Navidad sin ti, El maíz, Debajo del higuerón y otros temas ampliamente coreados por el público.

Romanticismo y nostalgia

La propuesta musical también incluirá momentos de romanticismo y nostalgia con Fénix Ortiz y Henry García. Ortiz interpretará éxitos de la Orquesta Internacional como Gotas de penas, Nunca me pidas, Hecha para mí y Un día más, mientras que García traerá clásicos como Micharen, Sisi y Ricardo, Te quiero, te quiero y Quiéreme.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/15/whatsapp-image-2025-12-15-at-33445-pm-1-ef673be5.jpeg Destacados exponentes protagonizarán la fiesta.

Producción y experiencia para el público

El productor Raphy D´Oleo destacó que el Bailazo de fin de año mantiene su enfoque en la seguridad, el confort y precios asequibles tanto en bebidas como en alimentos, lo que lo convierte en una de las opciones más atractivas para despedir el año en Santo Domingo.

Como parte de la tradición del evento, los asistentes recibirán sancocho gratuito al amanecer del 1.º de enero, como cierre de la jornada musical.