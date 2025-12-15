Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira conjunta “Better Late Than Ever” para 2026

Romeo Santos y Prince Royce, dos de las figuras más influyentes de la bachata, anunciaron oficialmente su esperada gira conjunta “Better Late Than Ever”, que recorrerá distintas ciudades en 2026.

El anuncio se realizó a través de un creativo reel en redes sociales protagonizado por el actor dominicano Manny Pérez y el comediante Splou, generando gran expectativa entre sus seguidores.

La gira acompaña el lanzamiento de “Better Late Than Never”, el primer álbum colaborativo de ambos artistas, un proyecto que sorprendió a los fans al mantenerse en absoluto secreto y debutar sin sencillos promocionales previos. El disco, compuesto por 13 temas inéditos, ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Las canciones fueron escritas principalmente por Romeo Santos, con la colaboración de Prince Royce en cuatro de ellas. Santos también lideró la producción del álbum, apostando por una bachata que respeta sus raíces tradicionales mientras se moderniza mediante fusiones con géneros como el R&B, afrobeats, reguetón, bolero e incluso la bomba puertorriqueña.

Este trabajo marca la primera colaboración oficial entre ambos tras varios duetos que, según ha revelado Santos, “nunca vieron la luz”.

Aunque la idea se gestó hace siete años, el proyecto tomó forma definitiva en el último año, luego de lo que Santos describió en tono humorístico como una “propuesta no indecente” por parte de Royce.

Con “Better Late Than Ever”, Romeo Santos y Prince Royce prometen llevar esta histórica unión a los escenarios, celebrando la evolución de la bachata y ofreciendo a los fans una experiencia única que confirma que, efectivamente, lo mejor aún está por llegar.