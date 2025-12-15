×
Yandel llega con su espectáculo "Sinfónico" a la República Dominicana

El concierto será el sábado 28 de febrero en Altos de Chavón

    Yandel llega con su espectáculo Sinfónico" a la República Dominicana
    Yandel se presentará en un concierto sinfónico en Altos de Chavón.

    Después de más de dos décadas en la música urbana, Yandel, pionero del reguetón, traerá su espectáculo "Yandel Sinfónico" a la República Dominicana.

    El concierto será el sábado 28 de febrero en Altos de Chavón, Casa de Campo, La Romana, bajo la producción de Gamal Haché y Jorge Iglesias de Iglesias Entertainment.

    "Yandel Sinfónico" ha tenido presentaciones en el Movistar Arena de Madrid y en ciudades como Bogotá, Los Ángeles, Las Vegas, Austin, San Diego, Denver y Miami.

    En este formato, Yandel interpreta sus éxitos acompañado por La Orquesta Sinfónica Nacional, con versiones de canciones como "Yandel 150", "Teléfono" y "Ay Mi Dios". El proyecto le valió una nominación a los Latin GRAMMY.

    • Las entradas estarán disponibles a partir del 16 de diciembre a las 2:00 p.m., a través de uepa.com, en la oficina principal de UEPA Tickets en la avenida Núñez de Cáceres, y en el Club de Dueños de Casa de Campo.
