Yandel llega con su espectáculo "Sinfónico" a la República Dominicana

Yandel se presentará en un concierto sinfónico en Altos de Chavón. ( FUENTE EXTERNA )

Después de más de dos décadas en la música urbana, Yandel, pionero del reguetón, traerá su espectáculo "Yandel Sinfónico" a la República Dominicana.

El concierto será el sábado 28 de febrero en Altos de Chavón, Casa de Campo, La Romana, bajo la producción de Gamal Haché y Jorge Iglesias de Iglesias Entertainment.

"Yandel Sinfónico" ha tenido presentaciones en el Movistar Arena de Madrid y en ciudades como Bogotá, Los Ángeles, Las Vegas, Austin, San Diego, Denver y Miami.

En este formato, Yandel interpreta sus éxitos acompañado por La Orquesta Sinfónica Nacional, con versiones de canciones como "Yandel 150", "Teléfono" y "Ay Mi Dios". El proyecto le valió una nominación a los Latin GRAMMY.

Las entradas estarán disponibles a partir del 16 de diciembre a las 2:00 p.m., a través de uepa.com, en la oficina principal de UEPA Tickets en la avenida Núñez de Cáceres, y en el Club de Dueños de Casa de Campo.

