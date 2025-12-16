Los Backstreet Boys lanzan la versión 2025 del video musical de "I Want It That Way"

Foto reciente de los integrantes de los Backstreet Boys. ( FUENTE EXTERNA )

Los Backstreet Boys presentaron la versión 2025 del video musical de su éxito "I Want It That Way", como homenaje al icónico clip estrenado en 1999. El lanzamiento busca celebrar Into The Millennium Homecoming: Live in Germany, evento para el cual las entradas ya se encuentran a la venta.

El proyecto consiste en un video musical vertical, concebido como una recreación del concepto original que marcó una etapa clave en su carrera.

Según explicó la banda, la idea surgió durante el rodaje de material promocional de su gira, cuando se encontraban en un hangar frente a un avión, escenario que remite directamente al video original.

Vestidos nuevamente de blanco, los integrantes decidieron grabar la actuación en una sola toma, al final de dos jornadas de filmación. Muchos de sus fans han celebrado el proyecto y han destacado lo bien que les ha tratado el paso del tiempo.

Más

"I Want It That Way" forma parte del álbum Millennium, lanzado en 1999, y es uno de los mayores éxitos de los Backstreet Boys.

Te puede interesar Miembro de Backstreet Boys demanda a Policía por no evitar que turistas entren a su playa