Estos son los precios para el esperado concierto de Juan Luis Guerra en Santiago
El cantautor dominicano se presentará el 21 de febrero de 2026 en el Estadio Cibao, con boletas desde RD$2,400; la preventa se agotó en cuestión de horas
El cantautor dominicano Juan Luis Guerra llegará a Santiago de los Caballeros el próximo sábado 21 de febrero de 2026 para ofrecer un concierto en el Estadio Cibao. Las boletas estarán disponibles entre RD$2,400 y RD$19,200, y todas las localidades serán numeradas.
El público del Cibao podrá disfrutar de un recorrido por la trayectoria musical del artista, con interpretaciones de canciones como "Ojalá que llueva café", "Burbujas de amor", "Bachata rosa", "La bilirrubina" y "Visa para un sueño", además de otros temas que forman parte de su repertorio.
Ganador de múltiples Premios Grammy y Latin Grammy, Juan Luis Guerra es una de las figuras más representativas de la música latina y un referente cultural de la República Dominicana. Su propuesta musical combina merengue, bachata y ritmos caribeños con letras de alcance universal.
El concierto reunirá a público local e internacional en una noche dedicada a la música del artista dominicano, con un repertorio que ha marcado distintas generaciones.
Los precios de las boletas, sin descuento e incluyendo cargos por servicio, están organizados de la siguiente manera:
- Las boletas están disponibles a través de la plataforma oficial www.tuboleta.com.do.