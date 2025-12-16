Estos son los precios para el esperado concierto de Juan Luis Guerra en Santiago

Ya se conocen los precios para el concierto de Juan Luis Guerra en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra llegará a Santiago de los Caballeros el próximo sábado 21 de febrero de 2026 para ofrecer un concierto en el Estadio Cibao. Las boletas estarán disponibles entre RD$2,400 y RD$19,200, y todas las localidades serán numeradas.

El público del Cibao podrá disfrutar de un recorrido por la trayectoria musical del artista, con interpretaciones de canciones como "Ojalá que llueva café", "Burbujas de amor", "Bachata rosa", "La bilirrubina" y "Visa para un sueño", además de otros temas que forman parte de su repertorio.

Ganador de múltiples Premios Grammy y Latin Grammy, Juan Luis Guerra es una de las figuras más representativas de la música latina y un referente cultural de la República Dominicana. Su propuesta musical combina merengue, bachata y ritmos caribeños con letras de alcance universal.

El concierto reunirá a público local e internacional en una noche dedicada a la música del artista dominicano, con un repertorio que ha marcado distintas generaciones.

Los precios de las boletas, sin descuento e incluyendo cargos por servicio, están organizados de la siguiente manera:

JUAN LUIS GUERRA Estadio Cibao – Santiago ¡PREVENTA AGOTADA! ¡VENTA GENERAL YA DISPONIBLE CON TODOS LOS MEDIOS DE PAGO! Localidades y precios sin descuento (incluye cargos por servicio) Localidad Precio S. Guest A2–A5 (Fila A–C) RD$ 19,200 S. Guest A2–A5 (Fila D–G) RD$ 16,800 S. Guest A2–A5 (Fila H–Y) RD$ 14,400 S. Guest A1, A6 RD$ 12,000 S. Guest A9, A10 RD$ 9,600 S. Guest A7, A8, A11, A12 RD$ 7,200 VIP B1–B6 RD$ 5,040 Gradas RD$ 2,400

Las boletas están disponibles a través de la plataforma oficial www.tuboleta.com.do.