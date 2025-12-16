Pavel Núñez cierra este 2025 dándose el lujo de apostar a la versatilidad abrazando los ritmos tropicales. Con una "Bipolar band", Pavel trae una propuesta musical que combina la balada con ritmos tropicales, en un formato dinámico y cercano al público.

El cantautor se presentará en Hard Rock Café Santo Domingo el próximo 22 de diciembre marcando una nueva etapa creativa en su trayectoria artística de 25 años.

En un encuentro con la prensa realizado en las instalaciones de La Oreja Media Group, Núñez habló sobre este evento.

La Bipolarband es una banda-orquesta creada por el propio Pavel como un formato permanente de presentación, al igual que sus conciertos acústicos o sus actuaciones junto a El Corredor de la 27. Este proyecto propone un recorrido emocional y rítmico donde lo bailable convive con la profundidad del sentimiento.

Veintinco años de éxitos

El intérprete de "Viene gente" simplemente no se detuvo este 2025. Si no estuvo grabando a nivel local e internacional, estuvo haciendo presentaciones. Por eso define este fin de año como "activísimo".

Como parte de su reinvención, "Bipolar" es una probadita que llegó para quedarse. El concepto nace del contraste. Bipolar Band es un ejercicio de extremos: "Es un pico a pico; te llevo a la esquina más sentida y luego a la más bailable. Es un híbrido que la gente va a disfrutar". Balada y música tropical conviven en un mismo escenario, sin pedir permiso", declara en conversación con Diario Libre.

Núñez adelanta que "Te di", uno de sus temas más emblemáticos, sonará diferente. Esta vez la interpretará en clave típica, como la grabó junto a The Legends, versión que ha tenido una acogida especial en el Cibao. "Ahora mismo yo estoy muy pegado allá", dice entre risas.

Al pasar balance de lo que han sido 25 años de carrera artística y los 20 del álbum "Atlantis", los cuales celebró con un concierto el 25 de julio en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, dijo que "han sido los 25 años mejores celebrados de mi carrera".

El ganador de 11 Premios Soberano y nominado al Latin Grammy duró cuatro meses con una residencia en Casa de Teatro.

"Estos 25 años me han demostrado a mí, más que demostrarle a la gente, que esta es una carrera de resistencia, una guerra de inteligencia y que solo se vence con constancia" Pavel Núñez Cantautor dominicano “

Uno de sus planes con la "Bipolar band" es continuar en 2026 en el espacio corporativo y a las bodas."Yo siempre digo que soy de los pocos cantantes de divorcios que lo contratan pa' bodas", bromea.

Más de Bipolar

El cantautor celebra 25 años de carrera.

Se trata de un híbrido poco común en la escena local, en el que el amargue y la nostalgia de la canción íntima se entrelazan con la cadencia de merengues, salsas y boleros, ofreciendo una experiencia sonora cargada de energía y sofisticación.

Pavel Núñez rendrirá tributo a algunos de sus merengueros favoritos y versionará otros temas de su autoría.

De hecho, su calidad para adaptarse a distintos géneros está probada. En el espectáculo homenaje "Rubby Pérez Infinito" en el Teatro Nacional, interpretó "Dame veneno" y "Fiesta para dos", dando unos pasitos de merengue con los arreglos del maestro Manuel Tejada.

Con la producción artística de Concepto Atariva SDQ y la producción ejecutiva de Ricky Nadal, el multipremiado artista presentará "Pavel Núñez y su Bipolarband", un concepto escénico que fusiona dos facetas de su carrera en un espectáculo cargado de sensibilidad, versatilidad y elegancia musical.