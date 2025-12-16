Las estrellas de la música que los dominicanos quieren ver en el próximo Festival Presidente

Entre los más mencionados están: Don Omar, Ricardo Arjona, BTS, Juan Luis Guerra y Bruno Mars. ( FUENTE EXTERNA )

El anuncio cayó como un relámpago en la escena cultural dominicana: el Festival Presidente regresará en 2026, luego de una década de ausencia. La noticia, por su peso simbólico y cultural, no la dio cualquier vocero. Fue el propio presidente de la República, Luis Abinader, quien confirmó el retorno del evento durante su acostumbrado encuentro LA Semanal, en el Palacio Nacional.

La reacción fue inmediata. Las redes sociales de Diario Libre se convirtieron en un hervidero de opiniones, deseos y apuestas sobre los artistas que el público quiere ver en uno de los escenarios más emblemáticos del país: el Estadio Olímpico Félix Sánchez, sede confirmada del festival, donde además los ejecutivos de la Cervecería Nacional Dominicana (CND) ofrecieron detalles preliminares del evento en un encuentro que incluyó presentaciones de Arcángel y El Alfa.

Cartelera soñada

En Instagram consultamos a nuestros más de 2.2 millones de seguidores sobre qué artistas les gustaría ver en la próxima edición del evento, y las respuestas no decepcionaron.

Las menciones de los usuarios revelan la magnitud de las expectativas.

Desde leyendas del rock hasta estrellas del pop global, pasando por íconos de la música urbana, tropical y dominicana, la lista es tan diversa como ambiciosa.

Los más mencionados: Juan Luis Guerra y Bruno Mars, pero el nivel fue in crescendo. Incluso el K-pop se hizo sentir, con una insistente petición por BTS o Blackpink, reflejo de la globalización del gusto musical del público dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/16/d-6-dc97fad4.jpg Algunos de los artistas más mencionados: Guns N' Roses, Juan Luis Guerra, Daddy Yankee, Bruno Mars, BTS y Don Omar.

En el rock internacional, nombres como Guns N´ Roses, Bon Jovi, Coldplay, Metallica, Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Limp Bizkit, Megadeth, Dream Theater, Incubus, Tame Impala y Gorillaz lideran las peticiones.

En el pop global, el clamor incluye a Adele, Billie Eilish, Dua Lipa, Lady Gaga, Beyoncé, Justin Timberlake, Shakira, Sam Smith, Jason Mraz, Michael Bublé, Alan Walker, Benson Boone y Tate McRae.

El género urbano no se queda atrás: Daddy Yankee, Don Omar, Ozuna, Arcángel, Ivy Queen, Wisin y Yandel, Nicky Jam, Karol G, Bad Bunny, Bizarrap, El Alfa, El Lápiz Conciente y René (Residente) figuran entre los más solicitados.

La música tropical y latina suma figuras de peso como Romeo Santos, Ricardo Arjona, Marc Anthony, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Oscar D´León, Prince Royce, Grupo Niche, Los Cafres, Víctor Manuelle, Ricardo Montaner, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Luis Miguel, Cristian Castro, Cristian Nodal, Kany García, Jesse & Joy y Chayanne.

Que se mencionen nombres de semejante calibre no resulta descabellado. El Festival Presidente ha demostrado, a lo largo de casi tres décadas, su capacidad para reunir a las mayores estrellas del planeta. Artistas como Bruno Mars, Calle 13, DJ Tiësto, Daddy Yankee, Justin Timberlake, Jennifer López, Bad Bunny y Juan Luis Guerra ya han pisado su escenario.

El evento nació en 1997 como el Festival Presidente de Música Latina, una iniciativa de la CND para premiar la lealtad del pueblo dominicano a la cerveza Presidente. Aquel primer encuentro convocó a 150 mil personas durante tres días y sentó las bases de lo que luego se convertiría en una auténtica marca país.

Con el paso de los años, el espectáculo evolucionó, cambió de nombre y abrió sus puertas a artistas anglosajones y de otros mercados, ampliando su alcance y prestigio en América Latina, al punto de ser comparado con el Festival de Viña del Mar, en Chile.

Desde las ediciones consecutivas de 1997, 1998 y 1999, pasando por los regresos bienales de 2001, 2003 y 2005, hasta la histórica pausa que desembocó en el memorable festival de 2010, este evento ha sido un termómetro de las tendencias musicales de cada época.

La última edición en el año 2017 reunió a Justin Timberlake, Bad Bunny, J Balvin, Juan Luis Guerra, Marc Anthony y Enrique Iglesias, entre muchos otros. Y en 2026 las luces volverán a encenderse en el Estadio Olímpico.