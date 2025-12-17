Concierto de Juan Luis Guerra en Santiago se agota en menos de 24 horas

Las boletas para el concierto de Juan Luis Guerra en Santiago de los Caballeros se agotaron en menos de 24 horas, según informó la promotora SD Concerts, responsable del evento.

"La música nos vuelve a unir. Las boletas para Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao están agotadas. Gracias, nos vemos el 21 de febrero de 2026", publicó la empresa a través de sus plataformas oficiales.

El cantautor dominicano se presentará el sábado 21 de febrero de 2026 en el Estadio Cibao, donde ofrecerá un concierto que recorrerá los momentos más destacados de su trayectoria musical. Las entradas estuvieron disponibles con precios que oscilaron entre RD$2,400 y RD$19,200, con todas las localidades numeradas.

Durante el espectáculo, el público del Cibao podrá disfrutar de canciones emblemáticas como "Ojalá que llueva café", "Burbujas de amor", "Bachata rosa", "La bilirrubina" y "Visa para un sueño", entre otros temas que forman parte del repertorio del artista.

Ganador de múltiples Premios Grammy y Latin Grammy, Juan Luis Guerra es una de las figuras más influyentes de la música latina y un referente cultural de la República Dominicana. Su propuesta musical, que combina merengue, bachata y ritmos caribeños con letras de alcance universal, ha marcado a varias generaciones.

El concierto reunirá a público local e internacional en una noche dedicada a la música del artista dominicano, confirmando una vez más su vigencia y convocatoria en los escenarios nacionales.