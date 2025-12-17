×
Cristina Casado
Monitor Latino sitúa canción de Cristina Casado entre las más escuchadas

El tema, lanzado recientemente, refleja la vulnerabilidad y fuerza emocional de Cristina Casado, consolidando su carrera musical

    Monitor Latino sitúa canción de Cristina Casado entre las más escuchadas

    La cantautora dominicana Cristina Casado continúa marcando un hito en su carrera musical al ocupar, por segunda semana consecutiva, la posición número uno en las emisoras que difunden música en inglés en la República Dominicana, de acuerdo con el más reciente informe de la empresa especializada Monitor Latino.

    El logro se produce gracias al impacto sostenido de su más reciente sencillo Don’t ask don’t tell, una propuesta que ha conectado de forma directa con la audiencia anglo y alternativa del país, consolidando a Casado como una de las voces emergentes con mayor proyección internacional.

    Lanzado recientemente, Don’t ask don’t tell es un tema cargado de vulnerabilidad, fuerza emocionalhonestidad narrativa.

    En la canción, Cristina Casado explora el instante en el que las memorias pesan más que la presencia de quien ya no está, abordando el cierre de ciclos desde la claridad y no desde el dolor.

    Detalles del primer álbum y proyección internacional

    La frase “memories are more real than you standing there” se convierte en el eje del relato, marcando el punto en el que la despedida deja de ser un padecimiento para transformarse en una forma de liberación personal.

    El tema forma parte de su primer álbum de estudio, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año, un proyecto con el que la artista busca reafirmar su identidad dentro del pop alternativo y ampliar su alcance en el mercado internacional.

    Infografía
    • Con esta entrega, la cantante apuesta por letras introspectivas y una sonoridad elegante que dialoga con emociones profundas sin perder fuerza ni carácter.
    • El liderazgo de Don’t ask don’t tell en el ranking anglo de Monitor Latino confirma el buen momento que vive Cristina Casado y el respaldo de las emisoras dominicanas que apuestan por su propuesta artística, ampliando su proyección dentro y fuera del país.
