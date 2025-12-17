×
Ricky Martin, tras foto viral donde se le ve en toalla con otro hombre: "No mienta caballero"

El cantante aclaró que no conoce al influencer que aparece junto a él, evidenciando que la imagen fue generada por IA

    Ricky Martin, tras foto viral donde se le ve en toalla con otro hombre: No mienta caballero
    Ricky Martin en la imagen creada por IA publicada por el influencer español Mario Salvador. (FUENTE EXTERNA)

    El cantante puertorriqueño Ricky Martin respondió esta semana a una imagen creada con inteligencia artificial que se volvió viral en redes sociales, en la que aparece sentado junto a otro hombre.

    La fotografía fue publicada en Instagram y muestra al artista en toalla junto al influencer español Mario Salvador. Ante la difusión de la imagen, Martin decidió comentar directamente en la publicación, aclarando que no conoce al joven.

    "No, no, no, no. No mienta caballero. Nunca nos hemos conocido. Quién sabe si algún día, pero aún no", escribió el artista en el post, que superó los 90 mil "likes".

    • La imagen generó múltiples reacciones entre los seguidores del cantante, reavivando el debate sobre el uso de inteligencia artificial para crear contenidos falsos o engañosos en redes sociales.

    Desde que anunció su divorcio en julio de 2023, tras seis años de matrimonio con el pintor sueco Jwan Yosef, Ricky Martin no ha hecho pública ninguna nueva relación sentimental.

