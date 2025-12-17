The Killers regresa a República Dominicana con un concierto el 27 de marzo

The Killers se presentó por primera vez en la República Dominicana en 2009. ( FUENTE EXTERNA )

La banda estadounidense The Killers volverá a presentarse en República Dominicana el próximo 27 de marzo, en el Estadio de Softbol del Centro Olímpico, en lo que marcará su regreso al país tras más de una década.

El grupo, liderado por Brandon Flowers, ofrecerá un concierto que incluirá algunos de los temas más representativos de su carrera, como "Mr. Brightside", "Human" y "When You Were Young", canciones que los consolidaron como una de las agrupaciones más influyentes del rock contemporáneo.

La preventa de boletas estará disponible a partir del viernes 19 de diciembre a las 10:00 a.m., a través de la plataforma tuboleta.com.do.

The Killers se presentaron por primera vez en República Dominicana el 13 de noviembre de 2009, cuando ofrecieron un concierto en el Estadio Olímpico de Santo Domingo, bajo la producción de SD Concerts.

La banda se formó en 2002 en Las Vegas, Nevada, y alcanzó reconocimiento internacional con su sencillo "Somebody Told Me", que se posicionó en los primeros lugares de las listas de éxitos a nivel mundial.

Una banda de éxito

Formada en Las Vegas en 2001, The Killers, integrada por Brandon Flowers, Dave Keuning, Mark Stoermer y Ronnie Vannucci Jr., se ha consolidado como una de las bandas de rock más influyentes de las últimas dos décadas.

Con ocho álbumes de estudio, más de 30 millones de discos vendidos y una colección de himnos generacionales como Mr. Brightside -una de las canciones más reproducidas en la historia de Spotify-, Somebody Told Me, Human, When You Were Young y All These Things That I´ve Done, la banda continúa llenando estadios alrededor del mundo con su poderosa mezcla de rock alternativo, new wave y una energía arrolladora en vivo.

El concierto del 27 de marzo promete reunir a seguidores de distintas generaciones en una noche dedicada al repertorio que ha marcado la carrera de The Killers.