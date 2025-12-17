Tokischa invitada de honor en la primera edición del Mercado de las Flores en México

Tokischa, invitada de honor de la velada, aportó su característico sello de autenticidad, vanguardia y elegancia. ( FUENTE EXTERNA )

La cantante dominicana Tokischa llegó como una de las artistas estelares invitada a la primera edición del Mercado de las Flores en México, un evento organizado por Marie Claire que rindió homenaje a la moda, la música y la naturaleza a través de una gala inspirada en un jardín encantado.

Tras un exitoso debut en Colombia el año pasado, el Mercado de las Flores celebró por primera vez su edición mexicana, reuniendo a diez diseñadores caleños, figuras influyentes de la moda internacional y personalidades del entretenimiento en una experiencia sensorial que exaltó la riqueza floral y cultural de Latinoamérica.

La green carpet fue uno de los grandes momentos de la noche, con un dress code total white o black, donde los atuendos estuvieron inspirados en las flores latinoamericanas, detalla una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/tokischa-por-primera-vez-en-el-mercado-de-las-flores-mexico-f3e8d493.jpg Tokischa fue invitada por la revista Marie Claire.

Entre los invitados de lujo destacaron Coco Rocha, Reik y Tokischa, quienes elevaron el nivel del encuentro con su presencia y estilo.

Tokischa, invitada de honor de la velada, aportó su característico sello de autenticidad, vanguardia y elegancia, luciendo un vestido blanco de la diseñadora Cynthia Buttenklepper, una elección que dialogó a la perfección con el concepto natural, sofisticado y contemporáneo del evento complementando con el espectacular cierre que tuvo la dominicana donde cantó algunos de sus éxitos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/la-conocida-cantante-dominicana-tokischa-llego-como-una-de-las-artistas-estelares-invitada-a-la-primera-edicion-del-mercado-de-las-flores-8f6463f7.jpg La conocida cantante dominicana Tokischa llego´ como una de las artistas estelares invitada a la primera edicio´n del Mercado de las Flores.

El Mercado de las Flores se consolidó como una plataforma que celebra la intersección entre moda, música y naturaleza al estilo Marie Claire, con un desfile curado especialmente para la ocasión, el esperado showcase de Reik y una premiación a lo mejor del año, reafirmando su proyección como una de las citas culturales más relevantes de la región.