Zacarías Ferreira llega al Top 15 del MediaBase Tropical Year-End

Zacarías Ferreira, el único exponente dominicano en el Top 15 del MediaBase Tropical Year-End. ( FUENTE EXTERNA )

El dominicano Zacarías Ferreira concluye el año 2025 ocupando la posición número 14 del MediaBase Tropical Year-End Chart de Estados Unidos, una de las bases de datos más influyentes de la industria musical para la medición del rendimiento radial.

Este resultado coloca a Zacarías como el único artista dominicano dentro del Top 15 del listado anual y el único exponente de la bachata en alcanzar esta ubicación, en un ranking dominado por figuras del género urbano con fuerte presencia en el mercado estadounidense.

La inclusión de Ferreira en este segmento del chart confirma la permanencia de la bachata en escenarios internacionales, así como la solidez de Zacarías dentro de una industria altamente exigente.

La Oreja Media Group en el Top 10 de prestigiosa lista estadounidense

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/81de0fef-dcd5-48e2-a008-a37db6bad535-bb7392e3.jpg Alexis Brugal y Porfirio Piña de La Oreja Media Group. (FUENTE EXTERNA)

El sello disquero dominicano La Oreja Media Group cierra el 2025 en el Top 10 del MediaBase Tropical Label Chart en Estados Unidos, siendo el único de la República Dominicana incluido en este ranking anual.

El ranking que evalúa la participación real de los sellos discográficos en la radio tropical estadounidense.

Esta inclusión refleja el crecimiento de La Oreja Media y su capacidad de competir en un mercado altamente exigente, dominado por poderosas estructuras internacionales, proyectando talento de la República Dominicana hacia Estados Unidos con una visión clara y coherente.

MediaBase es una plataforma de referencia en la industria musical estadounidense, utilizada para monitorear y evaluar el comportamiento real de las canciones en radio, lo que convierte este resultado en un indicador significativo de desempeño y alcance.