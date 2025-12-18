×
Concierto de Amaury Pérez en República Dominicana: una noche de música y poesía

El concierto, producido por Alexis Casado, ofrecerá una experiencia única con guitarra, voz y la calidez del público dominicano

    Expandir imagen
    Concierto de Amaury Pérez en República Dominicana: una noche de música y poesía
    El cantautor cubano Amaury Pérez durante su presentación en República Dominicana bajo la dirección del maestro Amaury Sánchez. (ARCHIVO)

    El reconocido cantautor cubano Amaury Pérez regresará a la República Dominicana para ofrecer un concierto íntimo esta noche a las 9:00 de la noche en Lungomare Bar & Lounge.

    Con una trayectoria que supera las cinco décadas, Amaury Pérez es una de las voces más influyentes de la canción de autor en Cuba y Latinoamérica.

    Temas como Acuérdate de abril, Hacerte venir, Murmullos y No lo van a impedir han marcado generaciones y lo han convertido en un referente de sensibilidad poética, compromiso artístico y autenticidad musical.

    Un recorrido por sus obras emblemáticas

    El concierto, producido por el gestor cultural Alexis Casado, promete un recorrido por las obras más emblemáticas del artista, así como interpretaciones especiales que conectan con su sello intimista.

    Será una presentación diseñada para disfrutar en cercanía, acompañada de la calidez del público dominicano, que históricamente ha mostrado un fuerte vínculo con la música de Amaury.

    "El artista se encuentra en el país desde hace unos días y ha expresado su satisfacción de recontrarse en este formato, luego de su presentación aquí de un concierto sinfónico que dirigió el maestro Amaury Sánchez", dijo Casado.

    Una experiencia única para los amantes de la música

    • La producción destaca que esta función permitirá apreciar al cantautor en su formato más puro: guitarra, voz y emoción. Una oportunidad única para los amantes de la trova, la poesía musical y el repertorio clásico latinoamericano.
