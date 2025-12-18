Crecen las expectativas por una posible segunda función de Juan Luis Guerra en Santiago

Juan Luis Guerra se prepara para su concierto en Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

Tras agotarse en menos de 24 horas las boletas para el concierto de Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao, en Santiago de los Caballeros, en redes sociales han surgido múltiples especulaciones sobre la posibilidad de que se anuncie una segunda función del esperado espectáculo.

La promotora SD Concerts, responsable de la producción del evento, confirmó a través de sus plataformas oficiales que todas las entradas fueron vendidas rápidamente.

"La música nos vuelve a unir. Las boletas para Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao están agotadas. Gracias, nos vemos el 21 de febrero de 2026", publicó la empresa.

El cantautor dominicano se presentará el sábado 21 de febrero de 2026, en un concierto que recorrerá los principales hits de su trayectoria artística. Las entradas estuvieron disponibles con precios que oscilaron entre RD$2,400 y RD$19,200, con todas las localidades numeradas.

¿Habrá una segunda función?

Aunque hasta el momento SD Concerts no ha confirmado oficialmente una fecha adicional, los comentarios del público y el rápido "sold out" han alimentado los rumores sobre una posible segunda presentación en Santiago. En producciones anteriores, la empresa ha anunciado funciones extra tras una alta demanda, lo que mantiene abiertas las expectativas entre los seguidores del artista.

Los organizadores han reiterado que cualquier información sobre nuevas fechas será comunicada exclusivamente a través de sus canales oficiales, por lo que recomiendan al público mantenerse atento a futuros anuncios.

Un artista de trayectoria internacional

Juan Luis Guerra cuenta con más de 40 años de carrera, período en el que ha llevado el merengue y la bachata a escenarios internacionales junto a su banda 4.40. Su obra se distingue por la fusión de ritmos caribeños tradicionales con arreglos contemporáneos y letras de amplio alcance popular.

Entre los temas más emblemáticos de su repertorio figuran Ojalá que llueva café, Burbujas de amor, Bachata rosa, Visa para un sueño y La bilirrubina, canciones que forman parte esencial de la historia de la música dominicana.

Por ahora, el concierto del 21 de febrero está completamente vendido, mientras el público espera una confirmación oficial sobre una posible segunda función en Santiago.