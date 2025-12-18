Navidad musical en el Museo de la Catedral

El tenor cubano Héctor Rodríguez será el invitado especial del recital de Navidad en el Museo de la Catedral, acompañado al piano por el maestro Gregorio Mateo. ( FUENTE EXTERNA )

El sábado 20 de diciembre, el Museo de la Catedral presentará su segundo concierto de Navidad. El primero, con la soprano Nathalie Peña Comas, fue un rotundo éxito, y de este no esperamos menos.

En el atrio del Museo, que en este 2025 -ya casi llegando a su fin- ha acogido varios programas musicales cuidados con esmero, las presentaciones siempre han sido a casa llena, convirtiéndose poco a poco en un referente para escuchar buena música en la Ciudad Colonial.

Además, los asistentes pueden contemplar su exquisita exhibición permanente y visitar su atractiva tienda de diversos objetos, que es una verdadera tentación.

Estos conciertos tienen como finalidad, además de hacernos vivir noches deliciosas, equipar al Museo con un equipo profesional de sonido.

Para este recital, el tenor cubano Héctor Rodríguez, quien ya se presentó en el museo y nos dejó muy bien impresionados, será el invitado especial, acompañado al piano por el maestro Gregorio Mateo.

Un programa emocionante y variado

El programa es hermoso y muy equilibrado. La noche inicia con "Mattinata" (Mañana), una famosa serenata del compositor italiano Ruggero Leoncavallo, escrita en 1904 para el tenor Enrico Caruso y siendo la primera canción creada específicamente para la compañía discográfica Gramophone, con Leoncavallo al piano.

A través del tiempo, esta serenata se ha convertido en un clásico para tenores y una de las obras más conocidas del compositor.

A continuación, "Torna a Surriento" y "Te voglio tanto bene" son dos célebres canciones napolitanas compuestas por Ernesto De Curtis: la primera es un himno al amor que pide el regreso a Sorrento, y la segunda, otra melodía italiana imprescindible del repertorio napolitano.

"Non ti scordar di me" ("No te olvides de mí") es otra canción nostálgica de De Curtis, que evoca amor eterno y está asociada con la flor "non ti scordar di me" (nomeolvides).

"Core ´ngrato" (Corazón ingrato), compuesta por Salvatore Cardillo en 1911, narra el dolor de un amante despechado y es una pieza icónica que ha sido popularizada por tenores como Caruso, Pavarotti y Bocelli, y se destaca por su melodía melancólica y una letra dramática que expresa un amor no correspondido.

Viaje musical a Alemania

Luego, pasamos a dos canciones alemanas (lieder) de Franz Schubert (nacido en Viena en 1797 y murió a los 31 años en 1828), auténticos tesoros musicales.

En su obra se encuentran más de 600 canciones, además de música de cámara y sinfonías. Aunque fueron escritas para una voz de barítono, se adaptan con gran facilidad a la voz de tenor sin perder nada de su encanto y sentimiento.

Taubenpost, parte de su colección Schwanengesang (Canto del cisne), utiliza un poema de Johann Gabriel Seidl en el que una paloma fiel lleva saludos, lágrimas y amor a la amada, reflejando profunda nostalgia y un sentimiento de despedida melancólico pero persistente, culminando en un adiós dulce y triste a la ciudad y a la naturaleza.

"Ständchen" (Serenata) es un conocido lied en el que un amante le pide a su amada que salga al bosque bajo la luz de la luna para estar con él, mientras los ruiseñores cantan en favor de su amor.

La obra combina melancolía, anhelo y esperanza en una hermosa melodía que transita entre tonalidades mayores y menores. Fue publicada póstumamente dentro del ciclo "El canto del cisne", una de las últimas obras de Franz Schubert.

Por último, de la melancolía de Schubert pasamos a los clásicos villancicos de la temporada: Noche de paz de Franz Gruber, Blanca Navidad de Irving Berlin, el conocidísimo Campana sobre campana, Hallelujah de Leonard Cohen y, para finalizar la parte formal del programa, Amazing Grace de John Newton, cuya letra celebra redención y esperanza.

¡Gracia asombrosa! Que dulce el sonido

Que salvó a un miserable como yo

Una vez estuve perdido, pero ahora soy encontrado

Era ciego, pero ahora veo

Este recital nos da el tono perfecto para una Navidad en familia, llena de paz, cariño y buenos deseos. ¡Feliz Navidad para todos!



