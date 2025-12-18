Romeo Santos confirma que ya tiene definida la fecha de su retiro artístico

Romeo Santos, figura clave en la proyección internacional de la bachata, confirmó que ya tiene definida la fecha de su retiro de los escenarios, aunque aún no la ha revelado. ( EFE / ARCHIVO )

El cantante dominicano Romeo Santos reveló que ya tiene establecida la fecha en la que se retirará de los escenarios, una decisión que marca el cierre de una de las trayectorias más influyentes de la bachata contemporánea.

Durante una reciente conversación pública, el intérprete confirmó que su salida del circuito de conciertos no es una idea lejana ni improvisada, sino una decisión ya contemplada en su planificación personal. Aunque evitó revelar el momento exacto, dejó claro que el retiro es un hecho.

"Sí, tengo una fecha, pero después hablamos de eso", afirmó en una entrevista con Univisión a propósito del lanzamiento de su disco en conjunto con Prince Royce, "Better later than never".

Santos explicó que en los últimos años ha reflexionado sobre el equilibrio entre la vida artística y la personal, reconociendo que el éxito profesional no siempre garantiza una satisfacción plena fuera del escenario. En ese proceso, ha considerado dedicar más tiempo a la composición y a aspectos de su vida alejados de las giras constantes.

Con casi tres décadas de carrera, Romeo Santos ha sido una figura clave en la expansión global de la bachata, género que llevó a escenarios internacionales con temas como Propuesta Indecente, Necio y Eres mía.

Su trabajo ha contribuido a transformar la bachata en un sonido de alcance mundial, manteniendo raíces dominicanas mientras incorporaba elementos contemporáneos.

Aunque no se ha anunciado un calendario final ni una gira de despedida, la confirmación de que el retiro ya tiene fecha abre una nueva etapa en la carrera del artista, quien continuará activo en la música desde otras facetas creativas.