La música marca el pulso de la Navidad en el país

Fernando Villalona, Xiomara Fortuna y Sergio Vargas figuran entre los artistas que animan las actividades y conciertos de la agenda navideña que se desarrollan en distintos puntos del país. ( FUENTE EXTERNA )

Las fiestas con motivo de la Navidad continúan desarrollándose en diversos escenarios del país, protagonizadas por destacados artistas populares.

A todo esto se suman las diversas apuestas institucionales que impulsan entidades privadas, las cuales convocan a la familia a disfrutar de esta época del año.

Villa Navidad, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte; La magia de la Navidad, en la torre del Banco Popular, así como los diversos atractivos que ofrecen las principales plazas comerciales, figuran entre las propuestas gratuitas disponibles en la capital.

Centro Cultural Perrelló

https://resources.diariolibre.com/images/2024/11/21/201124----raul-di-blasio-y-sus-amigos---felix-leon.-jpg--38.jpg

En Baní se presentará hoy, en la explanada frontal del Centro Cultural Perelló, el Concierto de Navidad, protagonizado por destacadas voces como Maridalia Hernández, Frank Ceara y Xiomara Fortuna, además del Coro Koribe y el Induban, con el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro José Antonio Molina.

El concierto es un regalo de Navidad de la familia Perelló a toda la provincia Peravia, así como al país, y forma parte del calendario mensual de actividades que organiza la institución cultural.

Cuándo: viernes 19 de diciembre. Hora: 7:00 p.m. Lugar: Centro Cultural Perelló, en Baní.

Entrada libre.

Rock sinfónico en el Teatro Nacional

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/amaury-sanchez-rock-280f7e13.jpeg El maestro Amaury Sánchez, dirige y produce el concierto. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/laura-rivera2-0521ef23.jpeg La destacada artista Laura Rivera, una de las protagonistas de Rock Sinfónico. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/hector-anibal-ea4a7e5f.jpeg Héctor Aníbal Estrella, detacado cantante y actor. ‹ >

El maestro Amaury Sánchez regresa este año con la serie Rock sinfónico, una producción artística que realiza al cierre de cada año.

En esta oportunidad, vuelve a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

En escena participarán destacados intérpretes de la música dominicana: Héctor Aníbal, Benny Hiraldo, Eddy Alba, Laura Rivera y Máximo Martínez, quienes asumirán las interpretaciones vocales junto a la orquesta, en un recorrido musical que integra distintos estilos y épocas del rock, con el acompañamiento de la Filarmónica de Santo Domingo, dirigida por Amaury Sánchez.

El espectáculo ofrecerá versiones orquestales de temas emblemáticos del rock universal.

Fecha: 20 de diciembre.

Hora: 8:30 p. m.

Lugar: Teatro Nacional Eduardo Brito. Boletas: UEPA Tickets y supermercados Nacional y Jumbo.

La Mega Parranda Navideña

https://resources.diariolibre.com/images/2024/08/14/coco-band-y-pochy-familia-fusion-de-bachata_1.jpg El merenguero Pochy Familia sube a escen en La Mega Parranda Navideña. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/fefita-la-grande4-17fc36c6.jpeg Fefita La Grande interpretará su repertorio típico. https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/jandy-v-10d8d48b.jpg El repertorio del fenecido Johnny Ventura estará presente con Jandy Ventura y El Legado. ‹ >

La plataforma musical La Mega Parranda Navideña, que celebra 40 años ininterrumpidos llevando alegría y talento al pueblo dominicano, continúa este fin de semana en diversas localidades del país.

Liderada por el productor artístico Luis Medrano y con el respaldo de la Presidencia de la República, el Fideicomiso VBC y las gobernaciones provinciales, la descarga musical ha reunido este año a figuras del canto popular como Toño Rosario, Wason Brazobán, Fefita La Grande, Pochy Familia, Luis Miguel del Amargue, Sergio Vargas, Jandy Ventura y El Legado, Aramis Camilo, Chimbala, Bonny Cepeda, Allendy, Eddy Herrera, Rafelis Rosario y Rusbel, entre otros.

El sábado 20 de diciembre, desde las 8:00 de la noche, este espectáculo llegará al parque Duarte de Hato Mayor, con las actuaciones de Sergio Vargas, Pochy Familia, Aramis Camilo y Fefita La Grande.

Asimismo, el domingo 21 de diciembre, a partir de las 7:00 de la noche, la fiesta navideña se trasladará a la plaza Camino Real de Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, con las presentaciones de Toño Rosario, icono del merengue; Brazobán, destacado cantautor de letras profundas; y Fefita La Grande, La Vieja Fefa, símbolo del merengue típico y patrimonio cultural del país.

Cuándo: sábado 20 de diciembre. Lugar: Parque Duarte de Hato Mayor. Hora: 8:00 p.m. Cuándo: domingo 21 de diciembre. Lugar: Plaza Camino Real de Ciudad Juan Bosch en SDE. Hora: 7:00 p.m. Gratis.