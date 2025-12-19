Este sábado Badir celebra en concierto con "Cinco años y contando"

El cantautor dominicano Badir presentará en vivo su concierto "5 años y contando" el próximo sábado 20 de diciembre en Hard Rock Cafe Santo Domingo, a partir de las 8:00 de la noche, en una noche que marcará un nuevo capítulo en su carrera artística.

El espectáculo servirá como punto de encuentro entre el público y la esencia musical de Badir, además de convertirse en el escenario donde el artista dará inicio al lanzamiento de su nuevo álbum "Corazón Desnudo", un proyecto íntimo y honesto que refleja su evolución personal y musical.

Con una propuesta que fusiona sensibilidad, letras profundas y una conexión directa con la audiencia, Badir ha construido una carrera cercana y auténtica, ganándose un espacio propio dentro de la música alternativa dominicana. Este concierto celebra cinco años de ese recorrido, con un repertorio que incluirá temas emblemáticos de su discografía y canciones inéditas.

El evento se realizará en Hard Rock Cafe Santo Domingo y las boletas están disponibles a través de Uepa Tickets.

"5 años y contando " no solo representa una celebración, sino también una declaración artística: un Badir más maduro, abierto y dispuesto a compartir su música desde un lugar sin filtros.