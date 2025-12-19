Chayanne cierra gira histórica con más de 100 conciertos y volverá a RD

El artista puertorriqueño Chayanne cierra uno de los momentos más sólidos y exitosos de su carrera. ( FUENTE EXTERNA )

El artista puertorriqueño Chayanne cierra uno de los momentos más sólidos y exitosos de su carrera con el fin de su gira internacional "Bailemos otra vez", que comenzó en agosto de 2024 y que, desde entonces, recorrió América del Norte, Centroamérica, Sudamérica y Europa, confirmando que su conexión con el público no solo permanece intacta, sino que sigue creciendo con el paso de los años.

El tour llevó al intérprete de "Totalmente enamorados" a escenarios de Estados Unidos, Canadá, Panamá, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, España, Colombia, México, Perú, Ecuador y Chile, para culminar de manera triunfal en Puerto Rico con cuatro conciertos completamente vendidos.

Regresa a República Dominicana

El artista regresa en abril del 2026 a RD.

Chayanne vuelve a encender la emoción en República Dominicana y se prepara para conquistar Santo Domingo el próximo sábado 11 de abril de 2026, en el Estadio Quisqueya.

La producción del espectáculo estará en manos de César Suárez Jr. (CSJR Producciones), Pablo Pou (Pav Events) y Cárdenas Marketing Network, quienes prometen una noche inolvidable.

Será su nueva actuación desde el 2019 en el Palacio de los Deportes, recintó que llenó con el tour "Desde el Alma" y "En Todo Estaré Tour" en mayo de 2015, en el mismo aforo. Esta vez la apuesta es el Quisqueya.

En total, la gira suma 107 espectáculos, en su mayoría realizados en estadios, con un índice de aproximadamente 95 por ciento de entradas agotadas a lo largo del recorrido.

Actualmente, la media de asistencia abarca un rango generacional amplio, entre los 24 y los 54 años, lo que refleja un fenómeno intergeneracional que reúne en un mismo recinto a abuelas, madres, hijas y nietas, todas cantando los mismos himnos, refiere un comunicado de prensa.

Dentro del repertorio, temas como Bailando Bachata, de su producción más reciente, junto a clásicos infaltables como Torero y Un Siglo Sin Ti, se han convertido en los momentos más esperados de cada noche, provocando ovaciones masivas y una conexión emocional constante con el público.

La gira destaca además por una producción de alto nivel, con un despliegue visual de gran impacto, una cuidada paleta de colores, una sincronización impecable entre baile y música, y una banda que eleva la experiencia desde el primer acorde.

Con su entrega total en cada presentación y el fervor de sus fans, Chayanne no solo reafirma su vigencia, sino que demuestra que su música y su presencia continúan marcando generaciones.