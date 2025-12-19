Zeo Muñoz da inicio a su gira de diciembre

Zeo Muñoz estrena en concierto su disco "La niña de mi vida". ( SUMINISTRADA )

Beatriz Bienzobas

SD. Este diciembre, Zeo Muñoz vuelve a convertir el fin de año en una fiesta musical para sus seguidores. El cantautor dominicano, conocido por su estilo íntimo y letras que llegan al corazón, acaba de lanzar su tercer disco de estudio y está listo para presentarlo en su tradicional gira navideña, que se ha convertido en una tradición anual que nadie quiere perderse.

Emociones personales

Con el lanzamiento de su nuevo sencillo, "La niña de mi vida", Zeo reafirma su habilidad para contar historias que parecen sacadas de la vida real. Producida y arreglada por Ronny Cruz, esta canción nació de manera espontánea, y el artista confiesa que, mientras la escribía, se dio cuenta de que estaba hablando de sí mismo.

Esa honestidad le da un toque autobiográfico que muchos hombres -y también mujeres- podrían sentir como propio, identificándose con cada verso y emoción derramada en la letra.

"La niña de mi vida" se une a "Solito", el primer sencillo de este nuevo álbum, como parte de una etapa creativa que Zeo está ansioso por compartir en vivo con su público.

Encuentros íntimos

Y es que cantar en vivo, más allá de los escenarios, se ha vuelto parte del ADN de Zeo. Sus presentaciones nocturnas en diciembre no solo son conciertos, sino encuentros íntimos donde la bachata, la trova y el sentimiento se mezclan con la complicidad del público.

En esta ocasión, la gira recorrerá diversas ciudades del país -desde San Francisco de Macorís hasta Jarabacoa, pasando por Santiago, La Vega y puntos clave como Hard Rock Santo Domingo y Punta Cana- con invitados especiales que prometen ponerle aún más sabor a las noches.

Con un repertorio amplio que incluye éxitos como "Millones de gallos rojos", "Difícil de entender" y "Amante fantasma", Zeo Muñoz cierra el año como siempre: cantando, compartiendo y conectando con quienes han hecho de su música una banda sonora personal.

También en la agenda Tiempo Libre

Toque en puya

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/imagen-whatsapp-image-2025-12-08-at-115505-am-c0872cd0.jpg

Cada diciembre tiene su propia banda sonora y, para los amantes del rock dominicano, ese sonido vuelve a llevar el sello inconfundible de Toque Profundo.

La banda regresa con una nueva edición de su clásico "Toque en Puya 2025", una cita obligada para despedir el año a todo volumen. El encuentro está pensado para reencontrarse con las canciones, la energía y ese vínculo especial que la banda mantiene con su público en un formato donde las interpretaciones se sentirán intensas, honestas y cargadas de nostalgia.

Lugar: La Terraza Santiago, sábado, 9:00 p.m., boletas en Tix.do.

Homenaje a Luis Días

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/imagen-luis-dias-0cbaa9a3.jpg

El Centro Cultural Banreservas invita a vivir una noche muy especial dedicada a Luis "El Terror" Días, uno de los músicos más influyentes de la República Dominicana, cuyo legado sigue marcando nuestra identidad musical.

Una velada en la que el maestro José Duluc junto a la banda Palo Nuevo rendirán homenaje al espíritu, ritmo y creatividad del legendario artista, celebrando su música con un repertorio que promete emocionar a todos los presentes. Será una fiesta de merecido reconocimiento a uno de los grandes pilares de la música nacional.

Lugar: Centro Cultural Banreservas Santiago, viernes, 7:00 p.m.

A Christmas Concert

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/18/imagen-recordando-los-momentos-llenos-de-musica-y-emocion-que-compartimos-juntos-gracias-por-ser-parte-b2a8c77e.jpg

La Orquesta Hispaniola Philharmonic invita a una velada navideña realmente especial, donde la música y el ambiente se fundirán bajo el brillo cálido de cientos de velas.

Este concierto único, dirigido por el maestro José Miguel Taveras Auzón, y con la presencia del invitado especial Sergio Teijido, ofrecerá una experiencia musical mágica y envolvente que combinará clásicos universales y piezas navideñas en un viaje sonoro cargado de nostalgia, alegría y espíritu festivo.

Una noche inolvidable para sentir la temporada con todos los sentidos. Lugar: Teatro Lope de Vega, sábado, 8:30 p.m., boletas en Uepa Tickets.