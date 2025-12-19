Sarodj rinde homenaje a la época navideña con "La Navidad pasada"

La nueva producción musical de Sarodj estuvo a cargo de Nico Clínico, quien apostó por un formato completamente a capella. ( FUENTE EXTERNA )

La versátil cantante de pop urbano Sarodj lanzó hoy su nuevo sencillo "La Navidad pasada", una propuesta emotiva y minimalista que redefine el espíritu de la Navidad a través de la voz como protagonista absoluta.

Compuesta por la propia Sarodj, "La Navidad pasada" es una versión en español del icónico tema Last Christmas, del reconocido artista George Michael, una de las canciones navideñas más conocidas globalmente.

Adaptación al español

"Es una versión en español de una de mis canciones de Navidad preferidas, y me sentí muy bien con el resultado de mi reinterpretación." Expresó Sarodj, quien decidió rendir homenaje a este clásico desde una mirada íntima y contemporánea.

La producción musical estuvo a cargo de Nico Clínico, quien apostó por un formato completamente a capella, rompiendo esquemas dentro del género navideño.

El tema no cuenta con instrumentación tradicional: está construido únicamente con voces, cascabeles y chasquidos de dedos, logrando una atmósfera cálida, orgánica y profundamente emocional que conecta de forma directa con el público.

El videoclip oficial fue dirigido por DC Lovensky y grabado en estudio, apostando por una estética sobria y elegante que resalta la interpretación vocal de Sarodj y la honestidad del mensaje.

La puesta en escena minimalista acompaña perfectamente el concepto del sencillo, permitiendo que la emoción y la voz sean el eje central de la experiencia audiovisual.

Con La Navidad Pasada, Sarodj reafirma su versatilidad artística y su capacidad de reinventar grandes clásicos desde una propuesta personal, sensible y arriesgada, ofreciendo al público una canción ideal para reflexionar, sentir y reconectar durante la temporada decembrina. El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.