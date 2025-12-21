×
VIDEO | The New York Band agradece el apoyo de República Dominicana a su carrera

Los artistas expresaron su gratitud por el acompañamiento brindado a la agrupación a lo largo de su trayectoria

    Los integrantes de The New York Band agradecieron al público y a los medios de comunicación de la República Dominicana por el respaldo recibido durante su presentación del pasado 8 de este mes de diciembre en Santo Domingo.

    El agradecimiento fue difundido a través de un video con motivo de la celebración de la Navidad.

    Irisneyda Santos fue la primera en tomar la palabra, seguida por sus compañeros, quienes expresaron su gratitud a periodistas y comunicadores por el acompañamiento brindado a la agrupación a lo largo de su trayectoria.

    Muy agradecidos de RD

    • "Queremos expresar a nombre de The New York Band nuestro más sincero agradecimiento a todos los medios de comunicación y periodistas que nos han abierto sus espacios y han creído en nuestra música. Su apoyo ha sido fundamental para llevar nuestro mensaje a más personas. Gracias por acompañarnos en este camino", expresó Irisneyda Santos al iniciar el mensaje.

    La artista también agradeció a los medios de prensa escrita, radio y televisión por escuchar, compartir y difundir la música de la agrupación, señalando que ese respaldo los inspira a seguir creciendo y a mantener viva su conexión con el público.

    Posteriormente, Alexa Ramírez destacó el respeto y la pasión con la que los periodistas realizan su trabajo diario. "Desde el corazón, gracias a los periodistas que han caminado junto a The New York Band. Valoramos profundamente su apoyo constante y la pasión con la que realizan su labor", manifestó.

    Por su parte, Johnny Contreras agradeció a los medios que han difundido la música y la historia del grupo. "Su labor nos impulsa a seguir dándolo mejor en cada canción. Gracias por ser un puente entre nuestra banda y el público", señaló.

    Tony Morales, conocido artísticamente como Tony Swing, resaltó el profesionalismo de los comunicadores y su rol en la difusión del proyecto musical.

    "Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los medios de comunicación y periodistas por su apoyo constante y su interés en el trabajo de The New York Band. Su dedicación ha sido clave para que nuestra música llegue a más personas", afirmó.

    El director musical de la agrupación, Winston de Jesús, también valoró el respaldo recibido por parte de la prensa. "A cada periodista y comunicador, gracias por su tiempo, por su interés y su profesionalismo. Es un honor contar con su respaldo y su voz para compartir nuestro trabajo", expresó.

    El mensaje incluyó además palabras de Franklyn Rivers, quien de manera breve reiteró su agradecimiento, y concluyó con un saludo colectivo deseando una Feliz Navidad al público y a los medios de comunicación.

    The New York Band está integrada por Tony Morales, Alexa Ramírez, Franklyn Rivers, Irisneyda Santos, Johnny Contreras y Rubén Ariel. La agrupación informó que el próximo año iniciará una gira internacional, con la que llevará su música a distintos escenarios fuera de la República Dominicana.

