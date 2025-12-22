Bad Bunny y J Balvin sellan su reconciliación con un reencuentro histórico en México

Bad Bunny y J Balvin en el concierto celebrado en México. ( ERIC ROJAS )

El octavo y último concierto del Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny en México tuvo un cierre tan inesperado como emotivo.

La noche del domingo 21 de diciembre, el artista puertorriqueño sorprendió a las 66.000 personas reunidas en el Estadio GNP Seguros, en Ciudad de México, con la aparición especial de J Balvin, marcando así el fin de cualquier diferencia del pasado entre ambas estrellas del reguetón.

Sobre el escenario principal, los artistas intercambiaron palabras de respeto, disculpas y admiración mutua antes de interpretar juntos "La canción" y otros de sus éxitos compartidos.

"Y ahora hermano, somos dos hombres que estamos dando la cara representando al latino a donde vayamos, y te deseo lo mejor, que Dios te bendiga", expresó Balvin ante la multitud.

Bad Bunny respondió con humildad y cercanía: "Gracias por esas palabras. Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual, si en algún momento falté en algo, yo ya me disculpé hace mucho tiempo".

El artista boricua también reveló que ambos habían conversado semanas antes del concierto. "Estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima y qué bueno que fue aquí en México. ¡Colombia, México, Puerto Rico!", añadió.

Tras un abrazo prolongado, Balvin continuó elogiando a Bad Bunny, destacando su impacto global y su rol como representante de la cultura latina.

"Me siento supremamente orgulloso de Benito Martínez Ocasio por lo que está haciendo, por lo que representa... El pasado es pasado, hemos madurado, tanto tú como yo", afirmó el colombiano, quien lució una chaqueta con los colores de la bandera mexicana y la imagen de la Virgen de Guadalupe bordada en la espalda.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/badir-1-98d290d2.jpg Bad Bunny y J Balvin.

Además de "La canción", el dúo interpretó "Qué pretendes", temas incluidos en su álbum colaborativo Oasis (2019), así como "Si tu novio te deja sola" y "I Like It", esta última grabada junto a Cardi B.

El reencuentro marcó la primera vez que Bad Bunny y J Balvin cantan juntos desde 2021, cuando compartieron escenario en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico. Su distanciamiento se hizo público en 2022, en medio de una controversia vinculada a los Latin Grammy y una disputa en redes sociales con Residente.

Lanzado en 2019, Oasis debutó en el No. 1 de las listas Top Latin Albums y Top Latin Rhythm Albums de Billboard, liderando ambos rankings durante ocho semanas, consolidando a la dupla como una de las más influyentes del género urbano.

Con este histórico reencuentro en México, Bad Bunny y J Balvin no solo cerraron una gira, sino también un capítulo de distanciamiento, dejando claro que la madurez y la música pueden más que cualquier diferencia.

