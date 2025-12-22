Estas son las figuras del entretenimiento mencionadas en los archivos del caso Epstein

Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Bruce Willis y Kevin Spacey, entre las celebridades que aparecen en nuevos archivos del caso Epstein. ( FUENTE EXTERNA )

La reciente publicación de miles de documentos y fotografías del caso Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha vuelto a situar bajo escrutinio público a numerosas figuras conocidas, entre ellas artistas y personalidades del mundo del entretenimiento.

La divulgación se realizó antes de que venciera el plazo legal establecido por la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein e incluye 3,965 archivos, con un volumen aproximado de 3 gigabytes.

Entre los nombres vinculados al entretenimiento y la cultura que aparecen en los documentos figuran artistas de alcance internacional como Michael Jackson, Mick Jagger y Diana Ross, así como actores de Hollywood como Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Bruce Willis, Cameron Diaz y Kevin Spacey.

También se mencionan figuras de la moda y el espectáculo como la supermodelo Naomi Campbell, Heidi Klum y el ilusionista David Copperfield, además de referentes culturales y mediáticos como George Lucas, Noam Chomsky y Stephen Hawking.

Las autoridades federales han subrayado que la aparición de estos nombres no implica acusación ni responsabilidad penal alguna, ya que los documentos incluyen referencias sociales, profesionales y contextuales dentro de la investigación.

En el caso de Michael Jackson, aparece en dos de los archivos publicados. En uno de ellos posa junto a Epstein, una imagen que, según expertos, solo refleja una relación social o circunstancial, sin aportar evidencia de conducta criminal.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/8p3wg5ya-771c1c74.jpg Michael Jackson yJeffrey Epstein.

En otros documentos, el artista aparece en fotografías que Epstein conservaba y que habrían sido tomadas en sus propiedades, sin que ambos figuren juntos.

Otra imagen relevante muestra a Mick Jagger en una reunión social junto a Epstein y el expresidente Bill Clinton, mientras que Diana Ross aparece en fotografías de eventos sociales donde también figura el exmandatario.

Kevin Spacey aparece en imágenes tomadas en la finca de Epstein junto a Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por su papel en la red de tráfico sexual del magnate.

En una tanda previa de documentos también se difundieron fotografías del filósofo Noam Chomsky y del magnate Bill Gates, figuras de alta proyección pública, aunque ajenas a la industria del entretenimiento.

El DOJ ha señalado que todos los documentos fueron revisados y parcialmente censurados para proteger la identidad de las víctimas y evitar la divulgación de información sensible.

Observadores legales advierten que la publicación de estos archivos, aunque relevante desde el punto de vista histórico y mediático, no necesariamente aporta nuevos elementos sustanciales sobre la red de abusos, más allá de confirmar vínculos sociales del entorno de Epstein.

Jeffrey Epstein fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores y se suicidó en prisión en 2019, según la versión oficial. Como parte del proceso de transparencia exigido por el Congreso de Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha habilitado un portal web público para la consulta de los archivos.

Nombre Área Descripción Michael Jackson Música Cantante y figura icónica del pop Mick Jagger Música Vocalista de The Rolling Stones Diana Ross Música / Cine Cantante y actriz Chris Tucker Cine / Comedia Actor y comediante Leonardo DiCaprio Cine Actor y productor Kevin Spacey Cine / Televisión Actor (absuelto en 2023) Cate Blanchett Cine / Teatro Actriz ganadora del Óscar Bruce Willis Cine Actor Cameron Diaz Cine Actriz George Lucas Cine Director y creador de Star Wars Naomi Campbell Moda Supermodelo internacional Heidi Klum Moda / Televisión Modelo y presentadora Jean Luc Brunel Moda Agente de modelos (fallecido) Eva Andersson-Dubin Moda Ex Miss Suecia Bianca Jagger Cultura / Activismo Figura pública y activista David Copperfield Espectáculo Ilusionista y artista escénico Noam Chomsky Cultura / Medios Lingüista y ensayista Stephen Hawking Cultura / Ciencia Físico y divulgador científico Vicky Ward Medios Periodista de investigación Sharon Churcher Medios Periodista Ricardo Legorreta Arte / Diseño Arquitecto y diseñador Mark Zeff Arte / Diseño Decorador de interiores