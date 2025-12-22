Badir celebra cinco años de carrera con un concierto que será transmitido por Navidad
"Cinco años y contando" se llevó a cabo con éxito en Hard Rock Café SD este sábado
El cantautor dominicano Badir celebró sus cinco años de trayectoria artística con un concierto emotivo en el Hard Rock Café, conocido como el "Templo de la Música", que será transmitido como regalo navideño para sus seguidores este 24 de diciembre por Canal 4, RTVD.
Durante más de dos horas, el artista presentó su repertorio en el marco del show "Cinco años y contando", acompañado de un público que coreaba, pedía canciones y se emocionaba con cada interpretación.
En la primera parte del espectáculo, Badir interpretó temas que se han convertido en referentes de su carrera, como "No entiendo", "Perdón", "Temprano", "Contigo", "Bohemio enamorado", "No soy tan fuerte", "Aparentemente" y "Si fuera contigo". Además, compartió anécdotas personales y detalles detrás de sus composiciones, creando un ambiente cercano con sus fans.
El recorrido musical continuó con canciones como "Última que aguanto", "Regálame un minuto más", "Se nos rompió el amor", "Yo no tengo la culpa", "Felicidades", "Me das permiso" y "Esta casa", manteniendo al público entregado en cada interpretación.
El escenario también fue la plataforma para presentar los sencillos de su nuevo disco "Corazón desnudo", incluyendo "Otra vez", "Tú la mujer", "No lo sabrás" y "Ahora que", anticipando la nueva etapa musical del cantante.
- En estos cinco años, Badir ha llevado su bohemia a diferentes provincias de la República Dominicana y ha compartido escenario con reconocidos artistas internacionales como Ana Gabriel y Andrés Cepeda, consolidándose como una de las voces más destacadas de la música dominicana.
Con esta transmisión navideña, el artista celebra no solo su trayectoria, sino también el vínculo cercano con su público, reafirmando que su música sigue conectando con la gente en todo el país.