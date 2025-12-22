La transformación física de Ed Sheeran en la portada de Men´s Health tras perder 30 libras

Imagen donde se ve la transformación física de Ed Sheeran. ( FUENTE EXTERNA )

Ed Sheeran ha vuelto a captar la atención del público, esta vez lejos de los escenarios, al protagonizar la portada de Men´s Health y compartir uno de los procesos más personales de su vida: una transformación física y emocional que, según él mismo reconoce, cambió por completo su manera de vivir.

A sus 34 años, tras perder 14 kilos (30.8 libras), el cantautor británico confesó que durante una etapa prolongada mantuvo hábitos poco saludables, marcados por el consumo de alcohol, el tabaco y una alimentación desordenada.

Al revisitar imágenes de un documental grabado hace más de una década, Sheeran aseguró sentirse sorprendido al verse entonces "más cansado y envejecido" que en la actualidad, a pesar del paso del tiempo.

El punto de inflexión llegó con el nacimiento de su hija Lyra, un acontecimiento que lo llevó a replantearse prioridades.

Una experiencia cotidiana, acostarse tras beber una copa de vino y tener que levantarse poco después para atender a su hija, despertó en él una reflexión profunda sobre el tipo de padre que quería ser y el ejemplo que deseaba dar.

Ese cuestionamiento personal lo impulsó a iniciar un "Dry January", que terminó convirtiéndose en una sobriedad prolongada. A partir de ahí, incorporó el ejercicio de manera constante y adaptada a su ritmo de vida, logrando perder 14 kilos a lo largo de cinco años.

El proceso contó con la influencia de personas cercanas, como el rapero Stormzy, cuya disciplina antes de los conciertos le sirvió de inspiración, y de su amigo de la infancia y entrenador personal Ali Thomas, quien diseñó un plan ajustado a sus necesidades.

Sheeran reconoció que al principio tuvo temores, especialmente por los estereotipos asociados al entrenamiento intenso, pero con el acompañamiento adecuado logró confiar en el proceso. Los beneficios no solo se reflejaron en su estado físico, sino también en su entorno familiar: sus padres, motivados por su cambio, adoptaron hábitos más activos.

Lejos de promover una vida extrema, el músico insiste en que su mensaje gira en torno al equilibrio. "No se trata de eliminar todo placer ni de vivir de forma rígida, sino de encontrar moderación", señaló.

Su testimonio ofrece una mirada sincera sobre cómo la motivación personal y el compromiso con la familia pueden convertirse en motores de transformación duradera.