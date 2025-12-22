Pavel Núñez: "Este año me obligó a mirarme por dentro"

El concierto "Bipolardband" de Pavel Núñez sube a escena esta noche en Hard Rock Café SD. ( FUENTE EXTERNA )

Pavel Núñez cierra un año exitoso con la presentación de su gira Bipolarband en Hard Rock Café Santo Domingo.

—¿Cómo llegas a este concierto del 22 de diciembre?

Mira, fue un año que todos sabemos que fue retador, pero no me puedo quejar. Nos mantuvimos activos y dimos apertura a este nuevo concepto, que es la Bipolarband. Le puse ese nombre porque pongo a la gente a bailar y luego a llorar. Esa dualidad define mucho lo que soy como artista.

—¿Cómo nace esa idea de la Bipolarband?

Gracias a parte de los merengues que mi tío Yaqui Núñez presentaba en El show del mediodía. Cuando yo tenía cinco años, él introducía esos temas en televisión, y eso marcó mucho mi memoria.

Arranco el concierto con ese merengue y luego entro a mis canciones. Es una montaña rusa de emociones que permite al público disfrutar mi puesta en escena de una manera distinta a todo lo que he hecho antes.

—¿Qué más puede esperar el público de este show?

Muchos homenajes. Rindo tributo a grandes héroes de la música dominicana. Hago un homenaje a Johnny Ventura y también a Rubby Pérez, a través de una canción emblemática compuesta por Víctor Víctor, Fiesta para dos.

Me detengo a hablar de la trascendencia de figuras como Johnny Fernández, que quizá no han recibido el reconocimiento justo dentro del merengue.

—La propuesta musical es muy amplia. ¿Cómo se estructura ese recorrido?

De las baladas, canto Te di o Viene gente. Habrá humor y complicidad con el público. A los que lleguen acompañados los invito a dedicar la canción; a los que vayan solos, a grabar un video para quien no deben. Es una noche de altos y bajos emocionales, pero con una alegría muy especial.

"Abracémonos mientras podamos. Suena fuerte, pero es real. Feliz Navidad. Abrácense, no pierdan el tiempo en decir ´te quiero´ a quien tienen al lado " Pavel Núñez Cantautor “

—Hard Rock Café vuelve a ser el escenario. ¿Qué significa ese espacio para ti?

Hard Rock Café se ha convertido en una plaza importante para los artistas alternativos que buscamos puestas en escena responsables y bien cuidadas. Este es un lugar que ha acompañado distintas etapas de mi carrera.

—Mirando el año en retrospectiva, ¿cómo resumes este 2025 en lo personal y profesional?

Ha sido un año de mirarnos el ombligo como sociedad, de grandes pruebas. Pero también de entender que no era momento de detenerse.

Desde inicio de año estuve celebrando mis 25 años de carrera, con una residencia de cuatro meses en Casa de Teatro, a casa llena, llamada Como todo empezó, 25 años más tarde. Cierro el año con esta apuesta que amplía mi perfil artístico y me abre puertas a nuevos espacios, incluso corporativos y bodas.

—Siempre dices que eres "cantante de divorcio contratado para bodas". ¿Este proyecto refuerza esa idea?

Totalmente. Es un formato que va por lo romántico y lo bailable. Creo que ahí se va a dejar de manifiesto esa versatilidad que me ha acompañado siempre.

—¿Qué viene musicalmente para el próximo año?

Acabo de llegar de California, donde grabé un álbum con músicos de la talla de Vinnie Colaiuta y Carlos del Puerto, quien fue bajista de Chick Corea en sus últimos años.

No puedo dejar de lado mi perfil de cantautor. En 2026 voy a explotar ese material a nivel internacional y, por supuesto, en RD, sin dejar de lado la Bipolarband.

—¿Cómo ves el panorama del arte y la música de cara al próximo año?

Sigue siendo retador. El negocio de la música hoy en día se trata menos de música y más de likes, comentarios y controversias.

Hay entertainers que quieren ser llamados artistas, cuando ser entertainer ya es válido. A eso se suman nuevos desafíos, como la inteligencia artificial y los artistas inexistentes que ya tienen seguidores y monetizan contenido.

—Precisamente sobre la inteligencia artificial, ¿cuál es tu postura frente a su impacto en la industria creativa?

Va a ser una batalla campal. Los creativos se sienten amenazados, con razón. Es indignante que hagas una obra y que la inteligencia artificial beneficie a alguien que la manipula. La IA es tan buena o tan peligrosa como la intención de quien está detrás. Si no hay buenas intenciones, el camino será difícil.

—En este momento de tu carrera, ¿quiénes te acompañan en este proyecto?

La Oreja Media Group me acompaña en este viaje. Agradezco a Tariva, productora artística del evento; a José Nova, por el apoyo en la difusión periodística; y a Ricky Nadal, productor ejecutivo, que ha confiado en que este proyecto tiene un nicho claro al que llegar.

—Más allá de la música, ¿cómo observas a la sociedad dominicana hoy?

Creo que, como sociedad, necesitamos reiniciarnos. Volver al inicio, recolocar las piezas y buscar un norte distinto. Tenemos que acabar con la desprotección a quienes hacen poco daño y poner el foco en quienes hacen mucho, en el mal sentido. Hay que corregir esas distorsiones.

—¿Algún mensaje de Navidad para el público?

Abracémonos mientras podamos. Suena fuerte, pero es real. Feliz Navidad. Abrácense, no pierdan el tiempo en decir "te quiero" a quienes tienen al lado. Los afectos hay que cultivarlos, sobre todo en tiempos tan turbios como los que estamos viviendo. Yo estas fiestas las paso en familia, comiendo mucho, abrazándonos y agradeciendo.