Raúl Di Blasio anuncia su regreso al Teatro Nacional con "Di Blasio & Friends 3"

Raúl D'Blasio junto a la cantante dominicana Diomary La Mala. ( ARCHIVO )

La música en su expresión más sublime vuelve a tomar el escenario del Teatro Nacional con la presentación de Raúl Di Blasio, El Piano de América, quien ofrecerá la tercera edición de su aclamado espectáculo Di Blasio & Friends, el próximo jueves 19 de febrero de 2026, en la Sala Carlos Piantini.

Di Blasio & Friends 3 promete una velada cargada de sensibilidad, elegancia y virtuosismo, donde el piano de Raúl Di Blasio es el hilo conductor de una velada cuidadosamente concebida, de un encuentro musical íntimo y poderoso.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/dsc04165-da442a22.jpg En esta edición, el artista estará acompañado por Diomary La Mala, Badir, Nathalie Hazim y Manerra, invitados especiales que aportarán su estilo y personalidad a una noche anunciada como irrepetible.

En esta edición, el artista estará acompañado por un selecto grupo de invitados: Diomary La Mala, Badir, Nathalie Hazim y Manerra, quienes aportarán su estilo y personalidad a una noche irrepetible.

Atractiva propuesta

El espectáculo propone un recorrido musical que transita por la elegancia instrumental, la interpretación vocal y los arreglos exquisitos, creando momentos de profunda conexión entre los artistas y el público.

Cada intervención ha sido diseñada para resaltar la esencia de la música en vivo, en un formato íntimo que privilegia la calidad sonora y la experiencia sensorial.

Di Blasio & Friends 3 es una producción de Skypro, empresa reconocida por su trayectoria y compromiso con espectáculos de alto nivel, garantizando una propuesta a la altura de la relevancia artística del concierto.