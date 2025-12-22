×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Di Blasio & Friends 3
Di Blasio & Friends 3

Raúl Di Blasio anuncia su regreso al Teatro Nacional con "Di Blasio & Friends 3"

El espectáculo se llevará a cabo en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional

    Expandir imagen
    Raúl Di Blasio anuncia su regreso al Teatro Nacional con Di Blasio & Friends 3
    Raúl D'Blasio junto a la cantante dominicana Diomary La Mala. (ARCHIVO)

    La música en su expresión más sublime vuelve a tomar el escenario del Teatro Nacional con la presentación de Raúl Di Blasio, El Piano de América, quien ofrecerá la tercera edición de su aclamado espectáculo Di Blasio & Friends, el próximo jueves 19 de febrero de 2026, en la Sala Carlos Piantini.

    Di Blasio & Friends 3 promete una velada cargada de sensibilidad, elegancia y virtuosismo, donde el piano de Raúl Di Blasio es el hilo conductor de una velada cuidadosamente concebida, de un encuentro musical íntimo y poderoso.

    Expandir imagen
    Infografía
    En esta edición, el artista estará acompañado por Diomary La Mala, Badir, Nathalie Hazim y Manerra, invitados especiales que aportarán su estilo y personalidad a una noche anunciada como irrepetible.

    En esta edición, el artista estará acompañado por un selecto grupo de invitados: Diomary La Mala, Badir, Nathalie Hazim y Manerra, quienes aportarán su estilo y personalidad a una noche irrepetible.

    RELACIONADAS

    Atractiva propuesta

    El espectáculo propone un recorrido musical que transita por la elegancia instrumental, la interpretación vocal y los arreglos exquisitos, creando momentos de profunda conexión entre los artistas y el público.

    Cada intervención ha sido diseñada para resaltar la esencia de la música en vivo, en un formato íntimo que privilegia la calidad sonora y la experiencia sensorial.

    • Di Blasio & Friends 3 es una producción de Skypro, empresa reconocida por su trayectoria y compromiso con espectáculos de alto nivel, garantizando una propuesta a la altura de la relevancia artística del concierto.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.