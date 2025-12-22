Mariah Carey volvió a hacer historia en la música mundial. Su clásico navideño All I Want for Christmas Is You alcanzó una vigésima primera semana en el puesto número uno del Billboard Hot 100, ampliando un récord que ella misma ha construido a lo largo de los años, según un reporte publicado por la revista Billboard.

Con este logro, la cantante suma 100 semanas en total en la cima del Hot 100, una marca sin precedentes en la historia del listado. Carey ha alcanzado este hito con 19 canciones número uno, desde su debut en 1990 con Vision of Love, superando a artistas como Rihanna, The Beatles y Drake.

El tema navideño también estableció otro récord al acumular 78 semanas en el Hot 100, convirtiéndose en la canción con mayor permanencia en la lista por una artista femenina, al superar Levitating, de Dua Lipa.

Éxito renovado en la era del streaming

Lanzada originalmente en 1994 como parte del álbum Merry Christmas, la canción cobró nueva vida con el auge del streaming y las listas de reproducción estacionales. Desde 2019, el tema ha liderado el ranking durante siete temporadas navideñas consecutivas, un fenómeno que Billboard califica como inédito en la historia de la música popular.

De acuerdo con los datos citados por la revista, el sencillo superó los 43 millones de reproducciones en una sola semana, además de registrar un notable incremento en difusión radial y ventas digitales en Estados Unidos.

Un villancico sin igual

El impacto del éxito es tal que All I Want for Christmas Is You encabeza también la lista Holiday 100 por 70 semanas, consolidándose como el villancico más exitoso de todos los tiempos.

A más de tres décadas de su lanzamiento, Mariah Carey no solo reina cada Navidad, sino que continúa redefiniendo los récords de la industria musical con una canción que, año tras año, vuelve a dominar las listas globales.