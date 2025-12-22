Zeo Muñoz reafirma su conexión con el público en su octava presentación en el Hard Rock Café

El concierto de Zeo Muñoz en Hard Rock Café incluyó artistas invitados y emotivos momentos. ( NICOLE IZQUIERDO )

El artista Zeo Muñoz volvió a encontrarse con su público en el escenario del Hard Rock Café, espacio en el que se presentó por octava ocasión, consolidándose como una figura recurrente en este emblemático lugar de la música en vivo.

Desde su salida al escenario, Muñoz mantuvo una propuesta energética y cercana, interpretando canciones de su repertorio que han marcado su carrera y que fueron coreadas por los asistentes, quienes respondieron con entusiasmo a cada interpretación.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/c15f96d8-a66a-412f-b8ae-527bcf51377c-1e47d67b.jpg Zeo Muñoz mantuvo una propuesta energética y cercana, interpretando canciones de su repertorio que han marcado su carrera. (NICOLE IZQUIERDO)

El concierto se desarrolló en un ambiente de conexión constante entre el artista y el público, caracterizado por una puesta en escena dinámica y una ejecución vocal sólida.

Artistas invitados enriquecen el espectáculo

La velada también estuvo marcada por la participación de artistas invitados, entre ellos Christian Alexis y Gabriel Pagán, quienes compartieron escenario con Muñoz en momentos que aportaron variedad y fuerza al espectáculo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/22/8912703f-7bf7-4a6b-a786-90d22caaa2cc-9da5c1a2.jpg Gabriel Pagán yZeo Muñoz. (NICOLE IZQUIERDO)

Asimismo, el cantante invitó a subir al escenario a su amiga Ross Mateo, generando uno de los pasajes más cercanos y emotivos de la noche, que fue recibido con aplausos por los presentes.

A lo largo del concierto, Zeo Muñoz se mostró agradecido por el respaldo del público y por la oportunidad de volver a presentarse en un espacio que ha sido clave dentro de su trayectoria artística.

Su interacción con los asistentes reforzó el ambiente íntimo del espectáculo, a pesar de tratarse de un escenario de gran relevancia dentro del circuito musical.

La presentación se desarrollaba con normalidad hasta que, aproximadamente 20 minutos después de iniciado el show, se produjo un fallo eléctrico que provocó la desconexión de parte del equipo técnico.

El inconveniente obligó a una breve pausa, pero fue solucionado en poco tiempo, permitiendo que el concierto continuara sin mayores contratiempos.

Con esta presentación, Zeo Muñoz reafirma su presencia en la escena musical local y su capacidad para mantener una relación sólida con su audiencia, incluso frente a imprevistos técnicos.