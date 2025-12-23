Alex Bueno emociona a sus seguidores al compartir "Serenata a mamá" en medio de su proceso de salud

El cantante dominicano Alex Bueno conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales un clip interpretando la canción "Serenata a mamá", uno de los temas más significativos de su repertorio.

Acompañando el video, el artista escribió: "Una canción de mis favoritas de siempre. ¡Con mucho amor para ustedes!", mensaje que generó una ola de apoyo y muestras de cariño por parte de sus fanáticos.

La publicación ha sido especialmente emotiva, ya que muestra a Alex Bueno con buen aspecto físico y su inconfundible voz intacta, en medio del proceso de tratamiento que enfrenta tras ser diagnosticado con cáncer de cerebro.

El propio artista informó sobre su condición de salud el pasado 13 de octubre, a través de sus redes sociales, desde Nueva York, ciudad donde reside desde hace más de una década.

El intérprete presentó problemas de salud en septiembre, que inicialmente se atribuyeron a un posible bajón de azúcar. Sin embargo, estudios médicos más profundos revelaron la presencia de un pequeño tumor cancerígeno en la cabeza, el cual fue posteriormente extirpado mediante cirugía.

Tras la intervención, Alex Bueno explicó en un video que se sometería a tratamiento de quimioterapia, con el objetivo de eliminar cualquier célula cancerosa que pudiera haber quedado tras la operación.

A pesar del desafío que atraviesa, el artista ha mostrado fortaleza y cercanía con su público, utilizando la música como canal de expresión y agradecimiento.

Más

En marzo de este año, Alex Bueno lanzó lo que ha definido como su álbum más completo, una producción que reúne géneros como merengue, salsa, balada bolero, bachata, tecno-bachata y merengue típico.

El gesto reciente del cantante reafirma su conexión con el público y su compromiso con la música, incluso en uno de los momentos más difíciles de su vida personal.