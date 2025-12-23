La destacada actriz dominicana Dascha Polanco es la abogada de Romeo Santos y Prince Royce en la segunda parte del videoclip "Estocolmo", de la nueva producción "Better later than never", del cual anunciaron una gira europea en 2026.

En el reel, la actriz de la recordada serie de Netflix "Orange Is the New Black", confronta a los artistas que amanecieron presos en la trama por la pelea que sostuvo el "Rey de la bachata" con la pareja de su ex.

Con cierta jerga dominicana, y montada en el vehículo con ellos, les dice: "Ustedes parece que se están volviendo locos. ¿Ustedes saben cuantos cargos enfrentan? ¡Mira la lista! agresión, pa' ver si me entienden en español; allanamiento y resistencia al arresto".

Romeo se muestra con indiferencia, a lo que Royce replica: "Bro, yo no voy pa' la cárcel por ti". El corte termina con una promoción directa a la gira europea, donde el intérprete de "Corazón sin cara" da la idea de salir para Europa y evadir la justicia.

"Es una buena idea", agrega Polanco, quien les recuerda que tengan a mano su pasaporte "pa' que no me estén llamando".

¿Por cierto, tienes tu pasaporte, bro?", le pregunta Royce en la actuación, y Romeo responde: "Sí, pero está expirado".

"Su abogadashh", "Amo a esta mujer, tiene un carisma", "Supieron buscarla, bravo", "1-800- Polanco", han sido parte de las reacciones al corte promocional.

La canción "Estocolmo" de Romeo Santos y Prince Royce trata sobre un amor tan posesivo y obsesivo que se convierte en una prisión, inspirándose en el síndrome de Estocolmo, donde una persona desarrolla un apego malsano a su captor.

En esta bachata, los intérpretes narran la perspectiva de alguien que se niega a aceptar que su expareja lo dejó, sintiendo que ella está "atrapada" y que debe ser "rescatada", demostrando celos y dificultad para superar la relación, usando la metáfora de ser "prisioneros del amor".

El videoclip oficial suma más de 5 millones de reproducciones en el canal de Youtube.

Primera gira en conjunto

Romeo Santos y Prince Royce anunciaron que su esperada gira conjunta "Better Late Than Ever" recorrerá distintas ciudades en 2026.

El anuncio se realizó a través de un creativo reel en redes sociales protagonizado por el actor dominicano Manny Pérez y el comediante Splou, generando gran expectativa entre sus seguidores.

La gira acompaña el lanzamiento de "Better Late Than Never", el primer álbum colaborativo de ambos artistas, un proyecto que sorprendió a los fans al mantenerse en absoluto secreto y debutar sin sencillos promocionales previos. El disco, compuesto por 13 temas inéditos, ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Las canciones fueron escritas principalmente por Romeo Santos, con la colaboración de Prince Royce en cuatro de ellas. Santos también lideró la producción del álbum, apostando por una bachata que respeta sus raíces tradicionales mientras se moderniza mediante fusiones con géneros como el R&B, afrobeats, reguetón, bolero e incluso la bomba puertorriqueña.