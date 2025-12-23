"Navidad entre Amigos" concluye con actuaciones memorables en Escenario 360

Frank Ceara junto a Fefita La Grande en el cierre de Navidad entre Amigos 2025, celebrado en Escenario 360. ( SUMINISTRADA )

La serie de conciertos Navidad entre Amigos concluyó con una noche memorable en Escenario 360, donde Frank Ceara reafirmó su papel como impulsor de esta parranda navideña que, durante los cuatro primeros lunes de diciembre, reunió a artistas jóvenes y consagrados con el acompañamiento musical del maestro Pengbian Sang.

El cierre tuvo como punto alto la entrada de Fefita La Grande, quien puso a vibrar la sala con merengue típico. La veterana artista interpretó tres temas junto a sus músicos y compartió tarima con Ceara, desatando la ovación del público.

Participaciones destacadas

La noche también contó con la participación de Adalgisa Pantaleón, recibida con aplausos por su interpretación de Como a abeja al panal, a dúo con Ceara. Luego interpretó Toma mi vida junto a Ivelisse Ramos y Leo Suberví. Su hija, Gina Estrella, se sumó para cantar De tu boca.

Entre los invitados figuraron Mario Ceara, quien interpretó Así bonito y Qué pasará; Nathalie Hazim, con Amor bonito y Todos pegados; Gabriel Pagán, con A tan solo una hora y Cómo te sueño; y Laura Rivera, con Mientras más lo pienso tú. El humor estuvo a cargo de Diana Filpo y Carlos Sánchez.

Frank Ceara y Adalgisa Pantaleón.

Un evento consolidado

A lo largo de sus cuatro entregas, que celebraron 14 años, el ciclo reunió a figuras como Ednita Nazario, Jandy Ventura, Maridalia Hernández, José Virgilio Peña Suazo, El Prodigio, Kinito Méndez, Jandy Feliz, José Antonio Rodríguez, Techy Fatule, Pavel Núñez, Dioni Fernández, Milly Quezada, Silvio Mora y Manny Cruz.

Las canciones de Frank Ceara, como Solo faltas tú, Qué bonita luna, Amor bonito, Atado a tu volcán, Por qué te quiero e Imagínate, estuvieron presentes en todas las noches.

En esta edición se entregaron reconocimientos a Dioni Fernández, Milly Quezada y Adalgisa Pantaleón, como parte del cierre de una temporada que volvió a consolidar a Navidad entre Amigos como una de las citas musicales más esperadas de diciembre.