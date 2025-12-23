×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
José Alberto "El Canario"
José Alberto "El Canario"

Video: José Alberto "El Canario" sorprende al desplazarse por el aeropuerto en una maleta motorizada

El salsero dominicano se mostró en redes con un ingenioso equipaje que le permite moverse por el aeropuerto con comodidad y buen humor

    Expandir imagen
    Video: José Alberto "El Canario" sorprende al desplazarse por el aeropuerto en una maleta motorizada
    José Alberto "El Canario" posa con su característico estilo y carisma en una imagen de archivo. (FUENTE EXTERNA)

    El salsero José Alberto "El Canario" llamó la atención en redes sociales al mostrar una peculiar y práctica forma de movilizarse en el aeropuerto: una maleta que funciona como vehículo, permitiéndole desplazarse con facilidad sin cargar equipaje ni solicitar asistencia.

    En un video que rápidamente se viralizó, se observa al artista visiblemente divertido mientras se mueve sobre la maleta, comentando con humor: "Ya sé qué quiero de regalo de cumpleaños y de Navidad. Se acabó coger lucha en el aeropuerto con esta maleta, acepto varias de regalo con diferentes tamaños para mayor comodidad".

    La publicación generó cientos de reacciones y comentarios, en su mayoría celebrando su actitud positiva y la originalidad del equipaje.

    La escena refleja el carácter alegre y cercano que ha distinguido al intérprete a lo largo de su carrera, mostrando que incluso en momentos cotidianos mantiene el buen humor que lo conecta con su público.

    50 años de éxitos

    • Aunque el video se centra en esta curiosa experiencia de viaje, el gesto coincide con un momento especial en la vida del artista, quien recientemente celebró 50 años de trayectoria musical, agradeciendo a sus seguidores el respaldo recibido durante cinco décadas dedicadas a la música.
    • Con esta simpática aparición, José Alberto "El Canario" demuestra que siempre hay espacio para la creatividad y la diversión, incluso mientras se transita por un aeropuerto.
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.