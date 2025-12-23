Video: José Alberto "El Canario" sorprende al desplazarse por el aeropuerto en una maleta motorizada

José Alberto "El Canario" posa con su característico estilo y carisma en una imagen de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El salsero José Alberto "El Canario" llamó la atención en redes sociales al mostrar una peculiar y práctica forma de movilizarse en el aeropuerto: una maleta que funciona como vehículo, permitiéndole desplazarse con facilidad sin cargar equipaje ni solicitar asistencia.

En un video que rápidamente se viralizó, se observa al artista visiblemente divertido mientras se mueve sobre la maleta, comentando con humor: "Ya sé qué quiero de regalo de cumpleaños y de Navidad. Se acabó coger lucha en el aeropuerto con esta maleta, acepto varias de regalo con diferentes tamaños para mayor comodidad".

La publicación generó cientos de reacciones y comentarios, en su mayoría celebrando su actitud positiva y la originalidad del equipaje.

La escena refleja el carácter alegre y cercano que ha distinguido al intérprete a lo largo de su carrera, mostrando que incluso en momentos cotidianos mantiene el buen humor que lo conecta con su público.

50 años de éxitos

Aunque el video se centra en esta curiosa experiencia de viaje, el gesto coincide con un momento especial en la vida del artista, quien recientemente celebró 50 años de trayectoria musical , agradeciendo a sus seguidores el respaldo recibido durante cinco décadas dedicadas a la música.

