Romeo Santos asegura que la bachata sigue infravalorada

Romeo Santos recordó que, siendo neoyorquino, ha logrado hitos históricos como llenar estadios de los Yankees. ( FOTO: THE NEW YORK TIMES )

A pesar de su impacto global y de haber llevado la bachata a grandes escenarios en el mundo, Romeo Santos considera que el género aún no recibe el reconocimiento que merece dentro de la industria musical internacional.

Durante una entrevista con The New York Times, el artista dominicano-estadounidense expresó que, aunque se siente satisfecho en gran parte con su trayectoria, en un 70 por cierto, y el 30 restante, confiesa, ha sido de obstáculos.

"Lo creas o no, todavía tengo muchos obstáculos. Sigo pensando que la bachata está infravalorada", respondió en el espacio "Popcast", conducido por Jon Caramanica, periodista musical del referido medio estadounidense.

Santos conversó durante más de una hora con Caramanica, en compañía del cantante Prince Royce, como parte de la promoción de su nuevo álbum "Better later than never", del cual anunciaron una gira.

El "Rey de la bachata" se refirió a las limitadas oportunidades que ha tenido el género del amargue en plataformas de alto perfil de la cultura pop estadounidense.

Y recordó que, siendo neoyorquino, ha logrado hitos históricos como llenar estadios de los Yankees, presentarse en cinco ocasiones con entradas agotadas en el Madison Square Garden junto a Aventura y reunir a más de 80,000 personas en el MetLife Stadium. Sin embargo, señaló que ni él ni otros exponentes del género han sido invitados a espacios como Saturday Night Live, vitrina para la música y el entretenimiento en los Estados Unidos.

El intérprete de bachata comparó la situación con el auge de otros géneros latinos, como el trap y la música regional mexicana. Aunque destacó y celebró el éxito de Bad Bunny, a quien reconoció como un ejemplo de crossover auténtico, por atraer al público en inglés a su esencia, admitió que resulta frustrante ver a otros artistas acceder a plataformas que históricamente han estado cerradas para la bachata.

Para Santos, el problema trasciende su figura y la de Prince Royce, con quien comparte la entrevista. "Esto es más grande que Royce y Romeo", sostuvo, recordando los orígenes humildes del género en las zonas rurales de la República Dominicana.

Dijo que no tiene respuesta a por qué la bachata no ha tenido su momento de la misma manera que el trap latino o incluso la música regional mexicana con corridos tumbados

¿Estoy haciendo algo mal? Porque mi misión es siempre la misma: llevar este género, la bachata, que viene del campo, de las humildes provincias de República Dominicana, esto es más grande que Royce y Romeo. ¿Dónde está el Grammy de Anthony Santos? ¿Dónde está el Grammy de Luis Vargas? ¿Dónde está el Grammy de Raulín?", se cuestionó.

También valoró la influencia de esos artistas de la bachata. "Para mí, Teodoro [Reyes] equivaldría, en cuanto al oficio, a un Ray Charles. Anthony Santos es probablemente mi Bob Marley. Si hubieran nominado a estos chicos o los hubieran invitado a algunas de estas grandes plataformas, yo no estaría aquí hablando [improperios]. Pero me dan empuje".

"Nos han fallado con el género", afirmó Santos, dejando claro que su reclamo no busca victimizarse, sino llamar a una mayor educación y valoración de la bachata como una expresión cultural con peso histórico y artístico.