"Viejo año" y "Traigo la salsa para tu lechón": así suenan las navidades dominicanas

Johnny Ventura lidera la lista de canciones navideñas que han sabido mantenerse por generaciones al punto de convertirse en clásicos. ( FUENTE EXTERNA )

En esta época de fin de año, en el que la familia se reúne y disfruta de una rica cena de Nochebuena, luego la Navidad y finalmente recibe el nuevo año, la música navideña está presente en todo momento, lo que incluye bailar hasta dejar las suelas de los zapatos en la pista.

El maestro Johnny Ventura dejó un gran legado en 60 años de trayectoria y para estas pascuas ya es un hecho que no hay Navidad sin Johnny Ventura. La muestra, estas canciones que han acompañado a la familia dominicana por décadas: "Esta Navidad" (1985), "El vecino está borracho" (1985) y "Salsa para tu lechón" (1972).

-Yo traigo la salsa para tu lechón, y vengo contento negrita y bien sabrosón, dice la icónica letra que se escucha desde hace ¡53 años!

Y es que la verdad sea dicha: hay canciones que han sabido mantenerse por generaciones al punto de convertirse en clásicos.

Otros artistas dominicanos con temas que son la insignia de la Navidad desde los años 80 en adelante son Milly Quezada y su "Volvió Juanita", Bonny Cepeda con "Que caliente estoy", Rasputín con "Viejo año", Toño Rosario en "Ábreme la puerta", "Los Toros Band" y su tema "Llegó tu mario'", Fernando Villalona "Déjame volver", Los Hermanos Rosario y su recordado "En estas navidades", La Artillería en el merengue"Otra noche", el Zafiro grabó "Dominicano ausente", Los Hijos del Rey no se quedan con el tema de Nochebuena "El Pavo y el Burro", entre otros.

Johnny Ventura hizo otras grabaciones posteriores con el "Hombre merengue", Kinito Méndez, en "El pronóstico", lo que sitúa al "Caballo Mayor" como el que más ha grabado canciones navideñas.

De Puerto Rico sigue la influencia con los hits del Conjunto Quisqueya como "La trulla", "Bebo mañana"; El Gran Combo de Puerto Rico y el himno "No hay cama pa' tanta gente" y "La fiesta de pilito"; Gilberto Santa Rosa en "Tarjeta de Navidad", "Aires de Navidad" de Héctor Lavoe y Willie Colón.

Otro es Danny Rivera con "La parranda" y Marc Anthony no se queda atrás con "Me voy a regalar" para los más románticos.

A continuación, en detalle el "playlist navideño".

Johnny Ventura y las navidades

El "Caballo Mayor", fallecido el 28 de julio de 2021, dejó una extensa discografía para estas fiestas de canciones de las décadas del 70, 80, 90 y 2000.

"Esta Navidad, esta Navidad, Yo quiero gozar, Compraré una pieza ´e ron para vacilar, Compraré una pieza ´e ron para vacilar", dice el iconico estribillo.

"Ya se siente la brisa", así comienza este tema navideño que nunca pasará de moda.

Déjame volver, de Fernando Villalona

Los Hijos del Rey y "El Pavo y el Burro"

La fábula convertida en canción hace que al final muchos le tengan pena al pavo. "Y el burro lloraba y el pavo reía", suena el coro principal. La historia se invirtió al final del año.

Conjunto Quisqueya

"Vamos a formar un vacilón, ustedes ponen el ron y nosotros el sabor", dice este corte musical que no falta en estas fiestas.

Milly, Dioni Fernández, Fernando Villalona y otros grandes del merengue

Volvió Juanita

Aunque no es una canción propiamente de Navidad, el hecho de describir a una mujer que llega a su tierra después de muchos años "con una maleta cargada de lejanía", es la escena perfecta de la nostalgia por aquel que emigra y llega a su país a reunirse con los suyos.

Llegó tu mario'

En esa misma línea de encuentra esta canción de los 90 de Los Toros Band.

El dominicano ausente, El Zafiro

La vida del dominicano en el exterior es fielmente representada en este tema de Carlos Manuel -El Zafiro-.

Raputín, Viejo año

Es casi imposible que esta canción no suene en un hogar dominicano la noche del 31 de diciembre. Es sin dudas, la canción de despedida del año viejo, que desde ya tiene su maleta preparada.

Toño Rosario, Ábreme la puerta

Para aquellos que no quieren pasarse las navidades molestos con su pareja, está canción noventera de Toño Rosario.

Otras merengues (porque la lista es larga) son "Fiesta y fiesta" de Dioni Fernández; "El can" de Jossie Esteban, "Diciembre party" de Ramón Orlando, "Llegó la Navidad" de Félix del Rosario y "Qué dirán los vecinos" de Luis Ovalle.

La salsa de Puerto Rico

"Bebiendo Ron sin bañarse" de Andi Montañez y El Gran Combo de Puerto Rico con "No hay cama pa' tanta gente", cuyo estribillo famoso es "Pa' fuera, pa' la calle" son dos himnos de la música latina en Navidad.

De 1972 quedó inmortalizado el clásico "Asalto navideño" en voz de Héctor Lavoe.

A continuación, otros hits salseros.

La legendaria Fania All Star cuenta con un álbum llamado "Salsa en Navidad".

Entre otros temas destacan "Bomba de Navidad" y "Canto a Borinquen".