Estos son los precios de las boletas para la segunda función de Juan Luis Guerra en Santiago

El artista dominicano Juan Luis Guerra durante uno de sus conciertos. ( FUENTE EXTERNA )

Los precios de las boletas para la segunda función del concierto de Juan Luis Guerra 440 en Santiago ya fueron anunciados y oscilan entre 2,400 y 19,200 pesos, según la ubicación dentro del Estadio Cibao.

El espectáculo se celebrará el sábado 21 de febrero de 2026 y contará con entradas completamente numeradas. Las localidades más cercanas al escenario corresponden al área Special Guest, cuyos precios varían entre 7,200 y 19,200 pesos, dependiendo de la sección y la fila.

Las boletas de la zona VIP tendrán un costo de 5,040 pesos, mientras que las gradas, la opción más accesible para el público, estarán disponibles desde 2,400 pesos.

Con esta segunda función, el público del Cibao tendrá una nueva oportunidad de disfrutar en vivo un recorrido por los grandes éxitos del cantautor dominicano, como Ojalá que llueva café, Burbujas de amor, Bachata rosa, La bilirrubina y Visa para un sueño.

La presentación promete una noche cargada de música, emoción y orgullo dominicano de la mano de uno de los artistas más influyentes de la música latina.