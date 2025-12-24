Shakira celebra la graduación de 415 estudiantes de la Fundación Pies Descalzos

La cantante colombiana Shakira compartió la alegría de los jóvenes graduados de los colegios Pies Descalzos. ( FUENTE EXTERNA )

Para la cantante colombiana Shakira, el mejor regalo de Navidad de 2025 fue la graduación de 415 estudiantes de los colegios de la Fundación Pies Descalzos en La Guajira, Barranquilla, Quibdó y Cartagena, en Colombia.

Cada graduación representa, según la artista y fundadora, un sueño hecho realidad, gracias al compromiso del equipo de la fundación y de los maestros que han acompañado a los estudiantes desde su infancia hasta este importante momento.

"415 sueños que se realizan gracias al trabajo del equipo de nuestra Fundación y de los maestros que los han acompañado. ¡Felicidades a nuestros estudiantes y feliz Navidad!", escribió la intérprete de "La bicicleta".

Shakira felicitó a los jóvenes graduandos por este logro tan importante y les envió un mensaje de esperanza y orgullo, deseándoles un futuro lleno de oportunidades, así como una feliz Navidad para ellos y sus familias.

Además de realizar la exitosa gira "Las mujeres ya no llorar tour" por diversas partes del mundo y lanzar nueva música, la artista hace una labor filantrópica importante que ha impactado a su país, y es una de las acciones que más disfruta hacer.

En sus visitas a Colombia, suele sacar tiempo para visitar una de las sedes de los colegios. A propósito de su gira que tocó su tierra natal, Barranquilla, un total de 4,000 niñas, niños y jóvenes que forman parte de Pies Descalzos en esa ciudad, así como en Cartagena, La Guajira y Chocó tuvieron la oportunidad de asistir al esperado concierto que se realizó el 20 de febrero de 2025. Todos los asistentes cantaron y disfrutaron una noche inolvidable.

"A lo largo de mi vida he visto como la educación hace milagros, he visto vidas e incluso comunidades enteras transformarse; y créanme, ver que un niño que no tenía posibilidades de triunfar, logra salir adelante y obtener igualdad de oportunidades en su adultez, es una sensación tan satisfactoria que incluso supera la de ganarme un Grammy", ha dicho la artista en entrevistas de archivo sobre la importancia de este proyecto para ella.

Sobre la fundación Pies Descalzos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/24/shakira-pies-descalzos-6759c99aee873f943c3549d1fundacionpiesdescalzos-shakira-2-c98ae102.jpg Sahkira creó la Fundación Pies Descalzos en Colombia en 1997 para ayudar a niños de escasos recursos. (FUENTE EXTERNA)

La Fundación Pies Descalzos, creada por Shakira en 1997, es una organización colombiana sin fines de lucro dedicada a transformar comunidades vulnerables a través de la educación de calidad, proporcionando escuelas, centros comunitarios y apoyos integrales para romper el ciclo de la pobreza y la violencia en el país, beneficiando a miles de niños y sus familias con oportunidades para construir un futuro mejor.

La fundación opera principalmente en Colombia, con sus colegios ubicados en Barranquilla, Cartagena, Quibdó, La Guajira (Manaure, Uribia) y Tibú (norte de Santander), además de proyectos en Soacha (Cundinamarca), enfocándose en comunidades vulnerables para brindar educación de calidad, con un enfoque en infraestructura, tecnología y desarrollo comunitario.

Más allá de lo académico, se integran música, deporte y nutrición, además de fortalecer el tejido social y familiar.