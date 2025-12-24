×
Sofía Globitos y sus amigos celebran la Navidad con un gran show gratuito en Santo Domingo

El show cuenta con la producción ejecutiva y general de Bianca García, junto al equipo de El Garaje de Producciones

    Expandir imagen
    Sofía Globitos y sus amigos celebran la Navidad con un gran show gratuito en Santo Domingo
    Sofía Globitos y sus amigos, un evento familiar totalmente gratuito que se celebrará el próximo 25 de diciembre de 2025. (FUENTE EXTERNA)

    La música, la alegría y el espíritu navideño llegarán a Santo Domingo con el Show Navideño de Sofía Globitos y sus amigos, un evento familiar totalmente gratuito que se celebrará el próximo 25 de diciembre de 2025, a las 5:00 de la tarde, en el Arbolito de la Alcaldía, ubicado en la Plaza Parque Santo Domingo, en el Malecón.

    El espectáculo estará protagonizado por Sofía Globitos Superstar y marcará el cierre especial de la cuarta temporada del programa infantil, ofreciendo al público una tarde cargada de música, risas, globos, colores y muchas sorpresas, diseñada para el disfrute de grandes y pequeños en un ambiente seguro y festivo.

    Además, el evento contará con la anticipada llegada de Santa Claus, quien se sumará a la celebración con mucha diversión y regalos para los niños, reforzando la magia de la Navidad.

    “Será una tarde muy especial con Sofía Globitos y sus amigos, pensada para compartir en familia, llena de alegría, entretenimiento y espíritu navideño”, expresó Bianca García, actriz y educadora que por más de una década ha dado vida al querido personaje infantil.

    Expandir imagen
    Infografía
    Sofía Globitos.

    El show cuenta con la producción ejecutiva y general de Bianca García, junto al equipo de El Garaje de Producciones. Con esta presentación, Sofía Globitos Superstar continúa consolidándose como un espacio comprometido con la educación, la promoción de valores y la diversión sana, posicionándose como una de las producciones infantiles favoritas de la televisión dominicana.

    Más

    • La invitación queda abierta para todas las familias a disfrutar de una Navidad llena de alegría, música y sonrisas junto a Sofía Globitos y sus amigos.
